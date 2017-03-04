〈南部〉敦睦艦隊訪澎湖 今還可參觀

2017-03-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕上陣不離父子兵！海軍敦睦遠航訓練支隊昨天抵達馬公軍港，東道主馬支部指揮官王國忠的兒子王鏡澄在西寧艦服役，擔任雷達一兵，也隨敦睦訓練支隊抵澎，一圓童年嚮往父親軍旅生涯的夢想，締造父子相見歡佳話。

今年的敦睦艦隊由國人自製的油彈補給艦「磐石艦」領軍，搭配張騫艦、西寧艦環島巡航，馬公軍港是第三站，展示國軍新一代武器裝備，擺設各軍種人才招募中心攤位，還安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊表演，磐石軍艦文宣館也展出台灣工藝之美、國家科技及台灣精品等，不少學校帶領學生前來參觀。