〈南部〉馬公第一漁港 6月轉型遊艇港

2017-03-04

爭取AIT在澎湖設商務辦公室

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第一漁港去年外包亞果俱樂部，發展成為遊艇港，預計今年六月正式開幕，積極推動跳島旅遊。澎湖縣長陳光復昨天與美國在台協會（AIT）商務總監張德莊會面時，期待未來能在澎湖設立美國在台協會澎湖商務辦公室，促進雙方商務交流。

澎湖有九十個島嶼，澎湖縣政府與高雄市政府簽有海洋雙星城市治理，其中就曾規劃以高雄為遊艇母港，延伸至澎湖航線，藉由高消費能力的頂級客源，帶動周邊觀光發展。亞果俱樂部曾載客到澎湖踩線，以跨島遊方式暢覽澎湖風光，如今新增馬公第一漁港據點，可增加更多航次，帶來更多頂級客源。

張德莊昨天在AIT高雄分處商務組長方慧良陪同下，與縣府建設處處長洪棟霖等人交換台美商業貿易的意見。陳光復說，期盼未來AIT能在澎湖設立商業辦公室，提升商業交流熱度。