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〈南部〉校長也要授課 瑞祥高中林香吟打頭陣

2017-03-04

〔記者洪定宏／高雄報導〕「十二年國民基本教育課程綱要總綱」預定一○七學年度實施，其中規定，校長及教師每年須開放觀課一次，並進行專業回饋。為落實這項要求，高雄市校長與專業教師發展中心試辦三級學校校長公開授課，由瑞祥高中校長林香吟打頭陣，對觀課者說明教學流程設計後，到高中部一年七班上地理課，獲得學生與家長好評。

林香吟說，感謝教師團隊協助備課，讓她能在多年未教書、對課程生疏的情況下，很快進入狀況；雖然校長的專業不在教學，但確保學校專業教學，卻是教育品質的核心。

林香吟表示，校長公開授課的重點不在檢視教學功力，而是與教師合作備課及教學，課後再與教師進行專業回饋，發揮課程與教學領導的成效。

陳姓學生聽完校長上課後說，以為校長已經不是教師，應該不會教得很好，沒想到她跟其他教師一樣，教得很流暢。

瑞祥高中家長會長陳雪萍觀課後指出，不論是校長或教師公開授課，都有助教育進步，因為家長透過觀課，可以瞭解教師的辛苦，更敬重其專業；校長林香吟自信的表現，讓人感受到學校進步的動能。

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  • 瑞祥高中校長林香吟（站立者）昨天為高一學生上地理課。（記者洪定宏攝）

    瑞祥高中校長林香吟（站立者）昨天為高一學生上地理課。（記者洪定宏攝）

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