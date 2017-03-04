〈南部〉不是「高雄式左轉」… 去年交通違規 違停奪冠

2017-03-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局統計，去年交通違規結案件數達一三七萬餘件，由「違規停車」奪冠，被稱為「高雄式左轉」的「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，只排第五名！

交通局說，去年交通違規結案件數雖達一三七萬餘件，但已比前年的一六八萬餘件減少。

前五大的交通違規行為中，違規停車居冠、佔比約二十七％，其次依序為「一般道路超速六十公里以內」、「闖紅燈或紅燈右轉」、「未繳高速公路通行費」、「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」。

至少被外界譏為「高雄式左轉」的違規行為，歸類於「轉彎不依標誌、標線、號誌行駛」，只得第五名。警方說，在大力取締下，「高雄式左轉」已逐漸減少。

交通局指出，去年A1（二十四小時死亡）死亡人數一六四人，比前年一七五人減少十一人；去年車禍受傷人數七萬一千四百餘人，也比前年減少二千餘人。