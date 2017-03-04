〈南部〉高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
北段先做 避開營區穿越舊眷村
〔記者葛祐豪／高雄報導〕在立法委員劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕十年的「新台十七線」北段可望於今年中動工；南段則積極爭取中央的前瞻基礎建設經費，希望年底展開規劃設計。
舊台十七線北段穿越左營、楠梓舊社區，近年因南二高環線終點交流道及高鐵、高捷開通營運，路幅彎曲狹窄的翠華路車流量暴增，經常壅塞，加上未來左營眷村遷村改建後，預計增加五萬人口，闢建新台十七線更加急迫。
新台十七線約七．一公里，是四十米道路，早在民國九十七年經都市計畫通過，但牴觸左營八個營區的部分用地，一直未獲軍方同意，延宕了近十年。
劉世芳就任立委後，多次與國防部協調，軍方去年同意道路往東移至舊眷村內穿越，不牴觸現有營區，也節省超過十六億拆除經費。
劉世芳、邱志偉昨天宣布，新台十七線要動工了，左營、楠梓區十多名里長一起出席，直說很高興終於等到這一天。
劉世芳說，新台十七線北段工程從橋頭典昌路到楠梓德民路，全長二．一公里，總經費約九．三五億，中央透過橋頭新市鎮經費，先補助約七．五億，其餘由市府負擔，預計今年中可動工，一○八年完工。
至於德民路到左營南門的南段工程，總經費約二十三億，目前仍無著落。劉世芳說，將爭取納入中央的前瞻基礎建設經費，希望六月能通過，年底展開規劃、設計，順利的話，預計一一○年完工。
南段卡卡 涉及遷北極殿與徵地
比較麻煩的是，南段會牴觸到知名的「北極殿」，廟宇勢必要遷移，後續是徵收或以地易地，仍須協調；此外，南段有部分路段經過民宅區域，會採取地下道方式設計。
里長們說，新台十七線截彎取直，沿途不必經過左楠舊部落，可有效分散高雄南北狹長地形導致的幹道車流壅塞，有利橋頭、梓官、彌陀等地居民更快速抵達市區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
北段先做 避開營區穿越舊眷村在立法委員劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕十年的「新台十七線」北段可望於今年中動工；南段則積極爭取中央的前瞻基礎建…
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 程宇姦殺女模「女友在場」 她竟想提不在場證明
- 【微小說】瓶中玫瑰
- 健康充電站─中醫養生講座
- 嫩模死前激烈反抗 廢渣男頸部留下抓痕
- 陳江和傷癒︰趕得上開季
- 黃之鋒等人來台 暴力接機// 白狼之子起訴 可處3年刑
- 司徒文︰川普重貿易 台應主動與美談判
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 等待Fed新訊息 歐股漲跌互見
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Figurine company criticizes ban
- 證券行情表、證券表格
- 小米粒變黑糙米！伊能靜不滿女兒被拍醜 求狗仔放手
- 中小學及幼兒教師檢定考 週日登場
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
- 出獄繼續騙 身背7條通緝
- 黑人風光回母校 雙胞胎不賞臉
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 社論》小英二年 慎防來自國家機器的逆襲
- 炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模
- 03/04 各報重點新聞一覽
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 安麗盃的故事／小舒淇大驚奇 逆轉世界第六
- 自由廣場》機械人大戰工具人
- 絕命追殺奧斯卡烏龍禍首 公司聘保鑣護身
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
- 【輕輕一瞬】一夜長大
- 黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦
- 俞正聲：與台「基層一線」加強交流
- 打燈看男友性侵 冷血閨密還PO文裝傻
- 《謠言終結站》檳榔不管有無「添加物」 醫：「檳榔子」本身就會致癌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Letter scandal spreads to Tsing Hua
- SBL今開戰 彰化熱挺第一次 金酒預約爌肉飯
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 勞勃狄尼洛頓悟時刻 開導後輩
- 球擊中高尺巨蛋天頂 怎麼判?
- 自由廣場》給台灣一個中立真實的論述場域
標題：〈南部〉高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email