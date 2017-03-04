| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工

2017-03-04

北段先做 避開營區穿越舊眷村

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在立法委員劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕十年的「新台十七線」北段可望於今年中動工；南段則積極爭取中央的前瞻基礎建設經費，希望年底展開規劃設計。

舊台十七線北段穿越左營、楠梓舊社區，近年因南二高環線終點交流道及高鐵、高捷開通營運，路幅彎曲狹窄的翠華路車流量暴增，經常壅塞，加上未來左營眷村遷村改建後，預計增加五萬人口，闢建新台十七線更加急迫。

新台十七線約七．一公里，是四十米道路，早在民國九十七年經都市計畫通過，但牴觸左營八個營區的部分用地，一直未獲軍方同意，延宕了近十年。

劉世芳就任立委後，多次與國防部協調，軍方去年同意道路往東移至舊眷村內穿越，不牴觸現有營區，也節省超過十六億拆除經費。

劉世芳、邱志偉昨天宣布，新台十七線要動工了，左營、楠梓區十多名里長一起出席，直說很高興終於等到這一天。

劉世芳說，新台十七線北段工程從橋頭典昌路到楠梓德民路，全長二．一公里，總經費約九．三五億，中央透過橋頭新市鎮經費，先補助約七．五億，其餘由市府負擔，預計今年中可動工，一○八年完工。

至於德民路到左營南門的南段工程，總經費約二十三億，目前仍無著落。劉世芳說，將爭取納入中央的前瞻基礎建設經費，希望六月能通過，年底展開規劃、設計，順利的話，預計一一○年完工。

南段卡卡 涉及遷北極殿與徵地

比較麻煩的是，南段會牴觸到知名的「北極殿」，廟宇勢必要遷移，後續是徵收或以地易地，仍須協調；此外，南段有部分路段經過民宅區域，會採取地下道方式設計。

里長們說，新台十七線截彎取直，沿途不必經過左楠舊部落，可有效分散高雄南北狹長地形導致的幹道車流壅塞，有利橋頭、梓官、彌陀等地居民更快速抵達市區。

廣告
  • 高雄市立委劉世芳、邱志偉與10多位里長，疾呼「我們要新台17線！」（記者葛祐豪攝）

    高雄市立委劉世芳、邱志偉與10多位里長，疾呼「我們要新台17線！」（記者葛祐豪攝）

  • 立委劉世芳說，「新台17線」北段可望今年中動工，新路線（圖中紅線）東移繞過營區到舊眷村穿越而過。（記者葛祐豪攝）

    立委劉世芳說，「新台17線」北段可望今年中動工，新路線（圖中紅線）東移繞過營區到舊眷村穿越而過。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工

北段先做 避開營區穿越舊眷村在立法委員劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕十年的「新台十七線」北段可望於今年中動工；南段則積極爭取中央的前瞻基礎建…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈南部〉高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.