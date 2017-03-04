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〈南部〉無良！ 建築廢棄物堆林地

2017-03-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁地區正值旅遊淡季，不少業者、居民都趁這個時期整修門面，屏東林管處發現不少林地出現垃圾，甚至是建築裝潢廢棄物，為杜絕歪風，已經在特定路段裝設監視系統，如經查獲最高將裁罰三十萬元。

恆春半島是國內戲水勝地，每年超過六百萬以上旅遊人次，垃圾一直是當地頭痛問題，沒想到垃圾已經從街道延伸到林班地及偏避海邊，尤其是大量的建築、裝潢廢棄物除了影響景觀，更會衝擊山林生態。

屏東林管處初步調查，風景區有遊客亂丟垃圾情形，早期清理原則為累積一定量才出動清除，至今幾乎每週出勤，但最惡劣的則是在鵝鑾鼻附近林班地，發現大型家具、板模等裝潢廢棄物，地點零散且數量龐大，懷疑與旅遊淡季整修潮有關，近兩個月已清出超過六公噸的垃圾量。

針對偷倒廢棄物，將派員在垃圾中翻找是否有電費單、名字與地址等相關資料，追查亂丟垃圾者，並裁罰六至三十萬元罰鍰。

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