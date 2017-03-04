〈南部〉鹿野桐花大道沒了 改遊客庄賞花

2017-03-04

〔記者王秀亭／鹿野報導〕台東桐花季系列活動將從二十五日展開，不過，知名賞花景點鹿野鄉龍田村桐花大道卻因去年尼伯特颱風重創，幾十株油桐樹被以攔腰砍斷的方式搶救，迄今只有三分之二的油桐樹長出側芽，沒了桐花大道，「台東桐樂會」決定改採遊走客庄賞桐花。

台東是全國油桐樹最早開花的地方，又以鹿野鄉龍田村北三路及龍二路口的桐花大道最為密集及知名，短短七百公尺在桐花盛開期，走在其中宛如置身鋪著白地毯的桐花隧道裡，是每年「台東桐樂會」主場地。

遭慘尼伯特攔腰折斷 光禿一片

原本綠樹成蔭的桐花大道如今卻是光禿一片，數十棵油桐樹全部不到一個人高，「桐花大道回不去了。」茶業改良場台東分場長吳聲舜解釋，完全是去年尼伯特颱風十七級強風所致，全鄉路樹倒塌嚴重，桐花大道四周沒有屏障，油桐樹枝幹本就脆弱，不敵強風慘遭攔腰折斷，為讓油桐樹盡快復原，與村民討論後，將油桐樹砍低，實在是不得已的做法。

承辦台東桐樂會的永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，雖然桐花大道短時間內無法綠樹成蔭，但鄉內還有舊台九線和平段、花布燈籠館、二層坪水橋及武陵綠色隧道、玉龍泉生態步道等地的油桐樹未受損，只是樹齡不如桐花大道。

今年台東桐樂會將改以好客巴士載著民眾深入鄉內的客家庄賞桐花、了解在地客庄特色，主場地則移師到武陵綠色隧道舉行，野餐趣、桐花市集、馬拉松賽都會如期舉行。