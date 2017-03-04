〈南部〉斷水仍抽水 台糖六塊厝養豬場挨罰
2017-03-04
水權到期 場內持續運作
〔記者羅欣貞／屏東報導〕台糖屏東六塊厝養豬場水權二月底到期，屏東縣政府二日派員前往稽查，發現場內仍在用水，昨除依水利法開出第一張六萬元罰單，並再度派員入場檢查，發現場方已拔除馬達電路；台糖表示，會繳罰款，但不會放棄與縣府、地方溝通。
位高屏大橋旁的屏東市六塊厝台糖養豬場，因飄散豬屎味，多次引起附近居民抗議，並要求搬遷，養豬場水權二二八到期，縣府不再展延，但養豬場持續運作，引起各界關切，水利處前天入場檢查，結果發現仍有用水、排水動作。
縣府稽查 開六萬元罰單
水利處長江國豐表示，水利法第九十三條「違反本法或主管機關依法所發有關水利管理命令，而擅行或妨礙取水、用水或排水者」，昨天對場方開出最高六萬元的罰單。
水利處昨天上午再度派員進場，發現場方已將抽水馬達的電路拔除，停止抽水，因此未再開罰。
台糖拔除電路 將與地方溝通
台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場目前還有蓄水可用，之後不會再抽水，此外，場區一直在改善，之前已逐批移出不少肉豬，目前在養頭數已不到一萬五千，如果採封閉式環境，並且飼養仔豬，就不會發出味道，正朝此努力，關於遷場問題，將持續與縣府、地方溝通。
水利處還指出，針對開罰一事，若台糖有意見要陳述，依規定可在一個月改善期限內提出訴願，但縣府接下來仍會不定期不定時入場突擊檢查，一旦發現違規，就會按次開罰。
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