〈南部〉無使照 雙城地區逾九成民宿難合法
2017-03-04
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南雙城觀光地區」是全國第一個指定觀光地區，讓舊城區民宿有申請合法途徑，可是今年一月受理以來僅十九家申請，十家已獲核准、九家審查中，超過九成以上業者面臨窘境，原因在於舊城區老屋除非大規模拆除翻修，否則大半拿不出使用執照證明。
觀光旅遊局與工務局表示，宣導輔導過程中已彙整業者面臨問題，組成跨局處協調平台，將朝另訂法規方向，在業者申請證照與住宿品質安全兼顧下解套。
南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，最大問題關鍵在於民國四十五年至六十年的老屋無法有合法房屋證明申請，必須檢具使用執照，可是民國六十年以前建築管理尚未健全實施，許多老屋都有增建，無法申請使用執照，而且若要申請使用執照，幾乎是要投入更多成本拆除大部分建物，老屋原貌可能消失，可是這些老屋正是見證戰後建築的經典代表。
民宿業者昨日透過市議員邱莉莉在議會召開座談會，會中很多是文創青年返鄉在自家老宅創業圓夢，攸關未來生存命運，出席熱絡擠滿會場，甚至席地而坐。
邱莉莉表示，南市觀光政策近來力推巷弄文化，貼近庶民生活的民宿經濟有很大發展空間，但雙城地區很多老屋幾乎都存在二次施工的增建事實，但這項時空背景因素當初沒被列入民宿管理辦法中另做規範，導致老屋沒拆就無法順利補照當民宿，市府應訂定綜合性輔導對策，讓更多民宿得以合法並接受管理，也保障觀光客權益，否則官方一直吹噓「台南雙城觀光地區」，只是畫大餅，「看得到吃不到」。
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