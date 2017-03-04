〈南部〉持悠遊卡一卡通看蘭展 搭公車免費

2017-03-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕搭公車看蘭展最潮、最優惠！「二○一七台灣國際蘭展」從四日至十三日在後壁區台灣蘭花生物科技園區盛大展開，交通局規劃大台南公車加開班次疏運人潮，民眾搭公車前往蘭展會場，免去塞車、找停車位之苦，持悠遊卡、一卡通等電子票證還可享免費搭乘及門票優惠。

交通局局長林炎成表示，去年蘭展期間大台南公車總計疏運約二．八萬人次，有效紓解蘭展期間帶來的交通壓力，今年再規劃公車接駁，服務搭乘大台南公車參訪蘭展的海內外遊客，該局在活動期間派員駐點各接駁處，提供民眾詢問、引導等相關乘車資訊，以「不打折的服務精神」迎接訪客。

公共運輸處處長黃耀國表示，搭火車的民眾可在新營火車站前的新營客運總站，搭乘大台南公車「黃幹線」前往蘭花園區，特別協調客運業者在活動期間加密班次，平日每十五分鐘、假日每十分鐘就有一班車。

民眾持電子票證搭公車參觀蘭展有多項票價優惠，其中黃幹線從新營市區各站往返蘭展會場（原價單程二十九元），以及黃9支線從高鐵嘉義站往返後壁火車站（原價單程六十一元），憑電子票證均享不限次數免費優惠。交通局特別提醒，現金購票仍以原價計費，請民眾記得自備任何一種電子票證如一卡通、悠遊卡等，都能在上述區間享有免費優惠。

民眾搭乘高鐵，也可在高鐵嘉義站二號出口搭乘大台南公車黃9支線，展覽期間每半小時一班車，在「後壁火車站」下車後，轉乘蘭展免費接駁專車直達會場。