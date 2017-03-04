| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭

2017-03-04

2009件作品競艷 奪全場總冠軍

〔記者楊金城／後壁報導〕二○一七台灣國際蘭展大獎花比賽全場總冠軍出爐，學甲區富樂蘭園莊明儀培育的蝴蝶蘭新品種「富樂之星」在二千零九件參賽作品中脫穎而出，勇奪蘭展全場總冠軍，獲得十萬元獎金，身價看漲。由總統蔡英文親自頒獎表揚莊明儀。

插角花花朵15公分大 平整鮮艷

蘭花競賽評審團指出，目前市場上的蝴蝶蘭「插角花」，花徑最大僅約十公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有十五公分大，平整又大、排列整齊、色澤鮮艷的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，實至名歸。

莊明儀說，他培育這株新品種蝴蝶蘭花了十多年時間，才孕育出得獎的這株蝴蝶蘭，堪稱「十年磨一劍」，品種取名「富樂之星」，一株開了十二朵花，這次得獎是「富樂之星」首次曝光，將量產上市。

業界指出，後續市場看俏的新品種蝴蝶蘭，一般行情，第一株母株約在一百五十到二百萬元間，量產上市後，每株花價格不一，幾百到幾千都有。

獲十萬獎金 小英總統親自頒獎

承辦蘭展的成大研究發展基金會指出，往年蘭展競賽報名約有一千一百多件，今年世界各地報名參賽二千零九件創下紀錄，經由評審團評選獲得的大獎花總冠軍，更是展場萬眾矚目的焦點，由總統蔡英文親自頒獎，並獲得十萬元獎金，所有得獎的各組蘭花，身價也立即翻倍。

各組得獎名單有嘉德麗雅蘭—東昇珍奇蘭園何國芳、仙履蘭屬—三星蘭園張文賢、蝴蝶蘭屬—鮮明農業公司李蒼裕、其他蘭屬—嶺馨芳蘭園賴慶、新品種組—鮮明農業李蒼裕。

廣告
  • 莊明儀（右）培育蝴蝶蘭新品種「富樂之星」勇奪蘭展全場總冠軍，由總統蔡英文頒獎表揚。（記者楊金城攝）

    莊明儀（右）培育蝴蝶蘭新品種「富樂之星」勇奪蘭展全場總冠軍，由總統蔡英文頒獎表揚。（記者楊金城攝）

  • 台灣國際蘭展今起至13日舉行，展館布置美麗吸睛。（記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展今起至13日舉行，展館布置美麗吸睛。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工

北段先做 避開營區穿越舊眷村在立法委員劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕十年的「新台十七線」北段可望於今年中動工；南段則積極爭取中央的前瞻基礎建…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈南部〉十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.