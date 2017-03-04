〈南部〉十年磨一劍 莊明儀種出「富樂之星」冠軍蘭
2017-03-04
2009件作品競艷 奪全場總冠軍
〔記者楊金城／後壁報導〕二○一七台灣國際蘭展大獎花比賽全場總冠軍出爐，學甲區富樂蘭園莊明儀培育的蝴蝶蘭新品種「富樂之星」在二千零九件參賽作品中脫穎而出，勇奪蘭展全場總冠軍，獲得十萬元獎金，身價看漲。由總統蔡英文親自頒獎表揚莊明儀。
插角花花朵15公分大 平整鮮艷
蘭花競賽評審團指出，目前市場上的蝴蝶蘭「插角花」，花徑最大僅約十公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有十五公分大，平整又大、排列整齊、色澤鮮艷的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，實至名歸。
莊明儀說，他培育這株新品種蝴蝶蘭花了十多年時間，才孕育出得獎的這株蝴蝶蘭，堪稱「十年磨一劍」，品種取名「富樂之星」，一株開了十二朵花，這次得獎是「富樂之星」首次曝光，將量產上市。
業界指出，後續市場看俏的新品種蝴蝶蘭，一般行情，第一株母株約在一百五十到二百萬元間，量產上市後，每株花價格不一，幾百到幾千都有。
獲十萬獎金 小英總統親自頒獎
承辦蘭展的成大研究發展基金會指出，往年蘭展競賽報名約有一千一百多件，今年世界各地報名參賽二千零九件創下紀錄，經由評審團評選獲得的大獎花總冠軍，更是展場萬眾矚目的焦點，由總統蔡英文親自頒獎，並獲得十萬元獎金，所有得獎的各組蘭花，身價也立即翻倍。
各組得獎名單有嘉德麗雅蘭—東昇珍奇蘭園何國芳、仙履蘭屬—三星蘭園張文賢、蝴蝶蘭屬—鮮明農業公司李蒼裕、其他蘭屬—嶺馨芳蘭園賴慶、新品種組—鮮明農業李蒼裕。
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