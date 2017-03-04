〈南部〉《觀察筆記》政治最前線

2017-03-04

輪迴般的增增減減。

城市的國會議員名額跟著人口而動，想來似乎與代表性充不充份有關，可是離島縣，卻是保障名額。所以，回頭探究，制度設計上也是有彈性，並非僵硬得食古不化。

然而，以人口來做增減原因，又懲罰了當地立委，好像歸責於他們在中央爭取建設不力，以致選區人口減少了。

事實上，城市立委多，又團結，絕對會影響也左右政策的形成和走向，不只台灣，日本的國會議員也是以照顧選區利益為最大目標。

那一部「政治最前線」漫畫，詳述描繪國會議員流派的合縱連橫中，選區的奔走拜票仍是活動主軸。在乾淨選舉與國會議員職責掛帥下，客觀現實的掙扎交戰主觀的使命。

長江後浪推前浪，立委在世代交替裡，越來越擺脫現實的個人利益，朝向台灣國家優先的大政治演進，制度可以設計得更呼應社會需要，兼顧窮鄉僻壤的人口衰退區。

立法院是一個渡口，養成政治家的起點！（資深記者黃明裕）