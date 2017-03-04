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〈南部〉高雄立委少一席？ 劉世芳、邱志偉：不能只看人口

2017-03-04

選區10年檢討一次

〔記者葛祐豪／高雄報導〕依據立委選區重劃推算，高屏可能各減一席，由九席減為八席。對此，高雄市籍立委劉世芳及邱志偉都說，全案還未定案，仍需行政、立法部門協調找出共識，呼籲中選會不能都以人口為考量，選區面積也應一併考量。

立委選區變更每十年檢討一次，中選會主委劉義周前天在立法院答詢時說，以去年八月人口試算結果推算，二○二○年立委選舉時，高雄市、屏東縣將各減少一席立委。

面積等應一併考量

對此，選區在岡山、橋頭等區的立委邱志偉說，立委選區重劃仍未定案，仍須行政、立法部門協調找出共識，「目前言之過早」。

他說，立委選區檢討變更，不能僅以人口為依據，各選區面積有大有小，也應一併列入考量。

選區在左營、楠梓的立委劉世芳則說，南北資源長期不平衡，人口當然流往北部比較多，立委選區重劃應審慎考量，須評估人口、面積等因素，再送立法院協調。

籲中央勿重北輕南

高雄市選委會則再度強調，尚未接獲中選會要求重新劃分選區的通知，相關作業都還未啟動。民進黨高雄市黨部也說，台灣長期重北輕南，不希望立委席次減少。

若真要減少一席，近年高雄人口減少的行政區，市區包括苓雅、前鎮等區，郊區的旗山、岡山區也因人口老化，呈現緩慢下降，人口增加則以鳳山和仁武區較多，這將是選區重劃的重要依據。

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  • 高雄立委恐怕會在這次選區檢討中少一席，立委劉世芳（中）、邱志偉（右二）呼籲中選會不能全以人口為考量，選區的面積也應一併考量。（記者葛祐豪攝）

    高雄立委恐怕會在這次選區檢討中少一席，立委劉世芳（中）、邱志偉（右二）呼籲中選會不能全以人口為考量，選區的面積也應一併考量。（記者葛祐豪攝）

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