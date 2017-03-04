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〈南部〉可即時監控空污 輔英發表高空監測氣球

2017-03-04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕輔英科技大學研發高空監測氣球，可即時監控大氣懸浮微粒及臭氧等污染物。

輔英科大昨天舉行環工機電整合實習工廠揭牌、廠務機電人才培訓建教合作聯盟簽約儀式，現場同步發表高空環境監測氣球，氣球貼上十八家合作企業logo，緩緩升空，吸引與會者目光，多家環工業者詢問合作可能。

這只氣球由輔英環境與生命學院研發，直徑三公尺，最高可升至一千公尺高空，監控大氣中微型懸浮微粒、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳等污染物。環境與生命學院院長賴進興說，氣球屬於「高空3D污染物與氣象參數監測系統」，與林清和教授共同研發，已獲專利。

賴進興說，系統結合立體環境監測、大氣污染物分析及無線傳輸技術，即時監控有害污染物擴散，提供重大污染事件應變依據。

昨天到場企業，包括海光、緯航、誠毅紙器、信鼎技術、益利達資源科技、世華金屬、鳳慶、山林水、惠民、金棠科技、順鑫環球、裕山環境工程、台境、崧羽科技、台靖工程、正在機械、捷思環能及校友企業京拓環保科技等，他們也將提供學生實習機會。

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  • 輔英科技大學發表「高空監測氣球」（見圖後），可即時監控大氣懸浮微粒及臭氧等污染物。（記者黃旭磊攝）

    輔英科技大學發表「高空監測氣球」（見圖後），可即時監控大氣懸浮微粒及臭氧等污染物。（記者黃旭磊攝）

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