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〈南部〉高雄》亞聚又出包 魚塭、民宅「一夜染黑」

2017-03-04

凌晨驚爆兩巨響 跳俥猛排黑煙

〔記者黃旭磊／高雄報導〕又來了！林園工業區亞洲聚合廠房凌晨跳俥，居民被爆炸巨響嚇醒，煙囪排黑煙，粉塵籠罩魚塭，導致養殖鱸魚、石斑暴斃，民宅牆壁也被染黑。

市府環保局說，昨天（三日）凌晨三點廿分左右，亞洲聚合林園廠低密度聚乙烯化學製造程序（M01）反應器疑因壓力過大，釋壓閥破裂，反應器內乙烯直接排放於大氣中，直到三點五十七分左右，仍持續排出黑煙，造成汕尾、中芸地區空氣蒙上黑色粉塵。

11萬平方米蒙塵 汕尾地區遭殃

居民反映，事發當時傳出兩聲「轟！轟！」巨響，亞聚燃燒塔冒出黑煙，而黑煙被北風吹往林園工業區南側汕尾地區，當地有六萬多公頃養殖池飼養鱸魚、石斑，早上發現池水浮著黑油，民宅牆壁及家具上面也沾染碳黑。

環保局估計，約十一萬平方公尺面積蒙上黑色煙塵。而林園區長謝水福估計，中芸橋附近有七口魚塭被粉塵覆蓋，漁獲損失尚未統計。

環局稽查祭重罰 民宅拍照留證

環保局稽查科長馬振耀說，亞聚去年十二月也曾發生跳俥意外，當時被開罰十萬元，不到三個月又再次跳俥排煙，依空氣污染防制法重罰六十萬元，事發後派出九組人員稽查，若查出不法還將重罰；至於民宅損失，由民眾自行拍照求償。

北汕里里長劉新發說，石化三路一帶魚塭慘遭粉塵籠罩，「上甲地的魚塭，魚都死光光。」 林園區里長聯誼會主席洪進財說，爆炸後風吹向汕尾、中芸，灰炭蓋住魚塭，就他所知「沒有達到大量死亡情形。」

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  • 林園工業區亞洲聚合廠又出包，昨天凌晨「跳俥」，黑煙直冒，乙烯排放於黑夜天空。（記者黃旭磊翻攝）

    林園工業區亞洲聚合廠又出包，昨天凌晨「跳俥」，黑煙直冒，乙烯排放於黑夜天空。（記者黃旭磊翻攝）

  • 林園工業區亞洲聚合廠昨天凌晨「跳俥」，排放黑煙，中芸橋附近有七口魚塭慘遭粉塵覆蓋。（記者黃旭磊翻攝）

    林園工業區亞洲聚合廠昨天凌晨「跳俥」，排放黑煙，中芸橋附近有七口魚塭慘遭粉塵覆蓋。（記者黃旭磊翻攝）

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