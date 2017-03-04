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〈南部〉屏縣立委恐減一席 「綠」內戰「藍」艱困

2017-03-04

〔記者侯承旭／屏東報導〕由於人口持續減少，下屆立委選舉屏東縣區域立委恐減一席，屆時綠營內部角力將更激烈，藍營則更顯艱困。

中選會主委劉義周前天在立法院表示，根據人口趨勢估算，下屆立委屏東縣與高雄市將各減一席立委，台南市與新竹縣可望各增一席立委。目前屏東的區域立委共三席，分別是第一選區蘇震清、第二選區鍾佳濱、第三選區莊瑞雄，三席全是民進黨籍。

中選會將以今年十一月底的人口數，重新計算各縣市的區域立委席次，一旦屏東縣少一席，選區勢必調整，並送立法院審查。

以屏東縣狹長的地理特性與人口分布狀況，若席次減少，三個立委選區都將調整，三名現任立委必然有兩人會爭取同一選區，綠營的內戰將不可避免，近來有關某立委可能轉戰縣長、某立委可能入閣等，耳語已經出現。

去年立委選舉時，國民黨在兩個選區一度出現無人征戰的窘境，若再少一席，藍軍恐更艱困。

有傳聞屏東縣與高雄市的區域立委將聯手，不惜擱置中選會提出的立委選區調整案，但因為台南市與新竹縣將增加席次，難度頗高。

立委與縣市議員的席次都以人口為基準，不少立委質疑不公平，應納入土地面積、城鄉差距等因素，也傳出有立委醞釀修法，讓各縣市立委席次不受人口增減的影響。

政壇人士分析，立委席次與選區調整都要立法院審查，立委們不會坐以待斃，「還有得喬」。

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