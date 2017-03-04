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〈南部〉台東最大公藝標案 砸2500萬

2017-03-04

南迴公路拓寬工程提撥

〔記者黃明堂／台東報導〕南迴公路拓寬工程中提撥百分之一的公共藝術經費高達兩千五百萬元，將一次投入南迴四鄉鎮，邀藝術家駐地創作廿件作品，這是台東史上最大的公共藝術標案。

台東文化處為遴選承辦廠商，昨天舉辦說明會，未來將由得標業者擔任媒合角色，邀藝術家到南迴駐地，與民眾互動，共同選定創作主題。

邀藝術家駐地創作20件

文化處長鍾青柏說，南迴公路拓寬是台東重要公共工程，依法必須提撥工程費百分之一做為公共藝術之用，目前共獲得兩千五百萬元，堪稱台東藝術史上最大筆的公共藝術設置經費。

他說，以往的公路公共藝術，大都在路邊設置大型雕塑作品，缺乏創新，為此，文化處特別到日本觀摩，帶回當地相當成功的「大地藝術」概念，創作不是單一源自藝術家的構想，必須融入在地居民的集體想法。

必須融入居民集體想法

他說，這筆經費預計在南迴四鄉鎮創作出廿件作品，不限於公路兩旁，徵求居民提供閒置屋舍、土地，獲選的藝術家們，必須駐地與居民互動後共同決定創作樣式，所有作品將在明年五月揭幕。

南迴段公共藝術設置計畫，目前徵選簡章已經公告，投標收件截止時間為四月四日。從事藝術相關的個人或團隊皆可參加徵選，主辦單位將選出至多三組策展團隊進入決選。相關徵選招標文件，可至文化部公共藝術網站（網址:http://publicart.moc.gov.tw/）自行下載。

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  • 南迴公路依山傍海，美景怡人，今年將廣設公共藝術，增添人文風采。（記者黃明堂攝）

    南迴公路依山傍海，美景怡人，今年將廣設公共藝術，增添人文風采。（記者黃明堂攝）

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