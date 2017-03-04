| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉全家出動 小爪水獺9口賣萌

2017-03-04

台北市立動物園去年十一月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，現在已經開始跟著爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們四處趴趴走，模樣萌翻。保育員利用寒假替「柚子」、「橘子」特訓，兩隻水獺寶寶學習能力強，已會游泳、抓魚，常黏著爸媽、哥哥姊姊，一家九口感情好，從室內玩到室外，相當熱鬧。（圖文：記者蔡亞樺）

廣告
  • 台北市立動物園去年十一月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，現在已經開始跟著爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們四處趴趴走，模樣萌翻。保育員利用寒假替「柚子」、「橘子」特訓，兩隻水獺寶寶學習能力強，已會游泳、抓魚，常黏著爸媽、哥哥姊姊，一家九口感情好，從室內玩到室外，相當熱鬧。（圖文：記者蔡亞樺）

    台北市立動物園去年十一月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，現在已經開始跟著爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們四處趴趴走，模樣萌翻。保育員利用寒假替「柚子」、「橘子」特訓，兩隻水獺寶寶學習能力強，已會游泳、抓魚，常黏著爸媽、哥哥姊姊，一家九口感情好，從室內玩到室外，相當熱鬧。（圖文：記者蔡亞樺）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
休旅車輪陷沙灘 金門開罰

金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉全家出動 小爪水獺9口賣萌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.