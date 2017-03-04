〈台北都會〉全家出動 小爪水獺9口賣萌

2017-03-04

台北市立動物園去年十一月出生的兩隻小爪水獺寶寶進步神速，已經順利學會游泳及抓魚等基本生活技巧，現在已經開始跟著爸爸「Hugo」、媽媽「Nina」及哥哥姊姊們四處趴趴走，模樣萌翻。保育員利用寒假替「柚子」、「橘子」特訓，兩隻水獺寶寶學習能力強，已會游泳、抓魚，常黏著爸媽、哥哥姊姊，一家九口感情好，從室內玩到室外，相當熱鬧。（圖文：記者蔡亞樺）