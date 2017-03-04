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〈台北都會〉《33愛耳日》聽障國手吳思穎 分享心路歷程

2017-03-04

〔記者黃建豪／台北報導〕三月三日為全球愛耳日，台北市聯合醫院與華科事業群慈善基金會昨聯合舉行第二次的愛耳日記者會，宣布擴大啟動社區、老人、弱勢族群聽力篩檢服務，將邀請失去聽力的定向越野國手吳思穎分享生命故事，鼓勵聽障朋友就算有生理障礙，也能靠著比別人更加努力，讓生活充實，不要輕易放棄。

台灣醫學界研究顯示，五十歲起聽力退化愈明顯，六十五歲以上至少三成有聽障現象。聯合醫院和平婦幼院區耳鼻喉科主任楊宗翰指出，老人得到聽障會使失智風險較正常人提高一．二四到一．二七倍，建議六十五歲以上長者每年定期做聽力檢測，可透過「弱勢族群眼耳鼻喉科整合照護模式」，參與聯合院區、婦幼院區每週一次的社區計畫做聽力篩檢。

若患有先天性聽力障礙或聽力受損，也別太早對人生灰心，今年將代表台灣參加土耳其聽障奧運的吳思穎，早在一歲半時，就因德國麻疹失去聽力，憑著高中代表學校參加體育競賽獲得佳績，開啟了體育人的道路，更透過大學教師安排，與定向越野結下不解之緣。

吳思穎說，很鼓勵聽障朋友接觸這項盛行於歐洲的運動，目前在台灣尚不普及，但能鍛鍊強健體魄，增進野外方位辨識與思考力。她也引用麥可喬丹的名言鼓勵聽障學子，「我可以接受失敗，但不能接受放棄！」有先天性的障礙，必須比別人更努力，克服先天缺陷，只要永不放棄，一定會在某個領域闖出自己的一片天。

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  • 定向越野國手吳思穎昨參加愛耳日記者會，分享奮鬥經歷。（記者黃建豪攝）

    定向越野國手吳思穎昨參加愛耳日記者會，分享奮鬥經歷。（記者黃建豪攝）

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