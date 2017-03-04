〈台北都會〉戲春大稻埕 不只看戲還能做戲服
2017-03-04
重現戲窟風華 活動今開跑
〔記者黃建豪／台北報導〕大稻埕早年曾是台北傳統的戲窟，如今已找不到戲院，只剩中藥、南北貨或茶葉，但戲曲文化在大稻埕並沒有消失，透過在地人的傳承與保存，「戲春大稻埕」系列活動從今起開跑，除街頭戲曲演出外，這次網羅講座、導覽、戲服展示到手作體驗，要讓民眾深度認識傳統戲劇文化，以文化觀光方式增添大稻埕印象。
一九○九年首座戲院淡水戲館在大稻埕郊外落成，永樂座、第一劇場等戲院相繼出現，輪番上演歌仔戲、掌中戲與北管戲，曾開啟數十年大稻埕戲窟風華，隨著北市發展重心東移，只留下商業機能較高的南北貨與中藥行。
所幸靠著台原亞洲偶戲博物館致力保存掌中戲文化、藝文推廣處的教學傳承，以及前年組成的大稻埕創意街區發展協會，傳統戲劇推廣已更加多元、產業化。
今年戲春大稻埕邀請歌仔戲天后孫翠鳳姪女、繡花園當家小生董如玲擔任活動代言人，化身「戲神—田都元帥」開場，三月四日戲聚永樂座講座，以影像及音樂帶讓民眾認識消失的永樂座開始，三月五日的傳奇義賊廖添丁劇遊導覽、藏身迪化街巷弄各店家戲服展覽，並提供參與創作體驗，戲劇推廣將持續整個三月。
大稻埕故事 居民演給你看
對在地歷史背景有興趣的民眾，更別錯過三月八日的居民戲劇工作坊，大稻埕的大小故事由在地居民實際表演給你看。三月二十一日的世界偶戲日，珍貴的戲偶也將走出博物館，在街頭上與遊客互動。
另外，三月十二日思劇場將由演員詮釋「讀劇」，讓人用聽覺及想像力細細品味劇本；芠秄田工作室則提供衣服製作體驗課程，大人、小孩都能從繪圖到成品，設計屬於個人風格的服裝。
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