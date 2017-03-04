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〈台北都會〉小田園升級版 3校換季種稻

2017-03-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕落實「田園城市」政策，台北市教育局去年起推動小田園教育體驗學習計畫，各校開闢菜圃，讓學生種菜採果，近來不少學校「升級」小田園，將菜圃改造成稻田，包括螢橋國小、湖田國小、西湖國中等三校，在三月春耕時節不約而同讓學生化身農夫，體驗下田的農忙生活。

教育局統計，到去年小田園學校共二五六所，各校運用校園角落、畸零地、窗台等處種菜與花草。隨著季節時序入春，蔬菜水果被「淘汰」，小田園開始「換季」。

螢橋國小將校地重整，規劃出約十六坪做為稻田，校長施能杰說，過去是種蔬菜，為讓學生認識更多作物，與農委會農業改良場合作提供蓬萊米秧苗，讓五年級學生插秧，並觀察水稻成長狀況，也能運用在自然課，預計暑假、八月初收成。

施能杰說，目前北市小學之中，除了湖田國小與社區合作種稻，螢橋的水稻田算是獨一無二，校內還開闢一間農村文化教室，收成水稻除了分送給學生，還會在此展示。

位於竹子湖的湖田國小校長江啟昱則說，學校結合社區進行蓬萊米復耕運動，選用日本最古老品種的蓬萊米，從挑選穀種、催芽、育苗、插秧到收成都讓學生參與，還將舉辦新米品嚐會，成為本校一大特色。

西湖國中將原先玉米及蘿蔔菜圃改闢為十八號旱稻耕作區，西湖國中教務主任余幸秀說，近來遇缺水危機，為讓孩子了解水資源的珍貴，特地種植「旱稻」，收成後利用學校操場曬穀，讓學生動手碾米，最快能在六月收成。

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  • 螢橋國小規劃出約十六坪做為稻田，讓學子挽起袖子、捲起褲管，體驗下田耕作。（螢橋國小提供）

    螢橋國小規劃出約十六坪做為稻田，讓學子挽起袖子、捲起褲管，體驗下田耕作。（螢橋國小提供）

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