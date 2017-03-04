〈台北都會〉優化教師成長空間 北市10校試辦

2017-03-04

活化閒置空間 教局補助

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年受到少子化衝擊，各校面臨空間閒置問題，台北市教育局砸百萬元補助十所學校，試辦優化教師成長空間計畫，整頓校內閒置教室，以各式主題重新打造，做為教師備課、觀課、議課的公共區域，有的學校將教室設計成太空站，有的引進虛擬實境ＶＲ，甚至有學校放置大型平板電腦，藉此鼓勵教師間交流，提升教學品質。

中原大學教育研究所專任教授王保進說，以往強調「老師怎麼教」的教師本位，隨著科技發展與社會趨勢，現今著重「學生怎麼學」的學習本位，學理知識無法滿足學習需求，教師應與時俱進，該計畫提供教師跨域交流，提升專業層面，不用再像以前研習要跑到校外，節省時間。

觀摩他班上課 經驗分享

教育局昨舉行成果展示，中正國小二樓的閒置教室翻新，購置錄影、投影機及桌椅、吧檯，營造舒適溫馨風。中正國小學務主任黃正鴻說，學生上課情形透過投影機，讓教師間在此教室觀看其他班級上課情形，不打擾學生，也能讓教師間分享教學經驗。

萬華國中以「築夢」為規劃主題，以科技化、人性化及未來化為規劃軸線，將校內餘裕空間重新規劃，購置易移動的分組桌椅及資料櫃，宛如「太空站」，並輔以虛擬實境ＶＲ辦理相關研習活動。

大型平板電腦 師生互動

永春高中建置視訊簡報錄影系統，錄製課堂教材、教師教學及學生學習狀況，其中錄製系統以雙鏡頭設計，讓教師配戴感應器即時呈現教學，最特別是利用大型平板電腦進行師生教學互動。

該計畫申請十校除了上述三校，還有劍潭、永吉、南湖國小，以及關渡、螢橋、民族國中，與內湖高中。教育局副局長何雅娟說，該計畫是第一年試辦，初步看來成效不錯，但還要持續觀察，若評價好將會續辦補助。