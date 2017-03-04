〈台北都會〉優化教師成長空間 北市10校試辦
活化閒置空間 教局補助
〔記者蔡亞樺／台北報導〕近年受到少子化衝擊，各校面臨空間閒置問題，台北市教育局砸百萬元補助十所學校，試辦優化教師成長空間計畫，整頓校內閒置教室，以各式主題重新打造，做為教師備課、觀課、議課的公共區域，有的學校將教室設計成太空站，有的引進虛擬實境ＶＲ，甚至有學校放置大型平板電腦，藉此鼓勵教師間交流，提升教學品質。
中原大學教育研究所專任教授王保進說，以往強調「老師怎麼教」的教師本位，隨著科技發展與社會趨勢，現今著重「學生怎麼學」的學習本位，學理知識無法滿足學習需求，教師應與時俱進，該計畫提供教師跨域交流，提升專業層面，不用再像以前研習要跑到校外，節省時間。
觀摩他班上課 經驗分享
教育局昨舉行成果展示，中正國小二樓的閒置教室翻新，購置錄影、投影機及桌椅、吧檯，營造舒適溫馨風。中正國小學務主任黃正鴻說，學生上課情形透過投影機，讓教師間在此教室觀看其他班級上課情形，不打擾學生，也能讓教師間分享教學經驗。
萬華國中以「築夢」為規劃主題，以科技化、人性化及未來化為規劃軸線，將校內餘裕空間重新規劃，購置易移動的分組桌椅及資料櫃，宛如「太空站」，並輔以虛擬實境ＶＲ辦理相關研習活動。
大型平板電腦 師生互動
永春高中建置視訊簡報錄影系統，錄製課堂教材、教師教學及學生學習狀況，其中錄製系統以雙鏡頭設計，讓教師配戴感應器即時呈現教學，最特別是利用大型平板電腦進行師生教學互動。
該計畫申請十校除了上述三校，還有劍潭、永吉、南湖國小，以及關渡、螢橋、民族國中，與內湖高中。教育局副局長何雅娟說，該計畫是第一年試辦，初步看來成效不錯，但還要持續觀察，若評價好將會續辦補助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰…
- 設局姦殺女模 程宇與女友羈押禁見
- 殺女模案閨密「全程在場」 竟想提不在場證明
- 隨一軍征火腿「 巨」投今有機會上
- 內衣辣照被轉發 女星自封台灣之光
- 批美韓軍演 北韓暗示將發射新戰略武器
- 【輕輕一瞬】一夜長大
- 一中承諾書連爆 清大等5校也簽
- 週末假期氣溫回升 下週一冷氣團來襲轉濕冷
- 被點名簽承諾書 六校都說沒違法
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 健康充電站─中醫養生講座
- 俄使長袖善舞 縱橫華府
- 卡爾文森號巡南海 確保航行自由
- 自由廣場》機械人大戰工具人
- 【小小說】5388
- FBI逮捕涉嫌炸彈威脅猶太社區中心男子
- 春遊草山 長者賞花玩遊戲
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 自由廣場》論文造假這種傳染病
- 玖壹壹健志跨刀 TY.新歌MV點閱破50萬
- 遭緬扣押逾月 台漁船交1萬美元罰款獲釋
- 情蒐隨身「諜」 盯荷蘭的最操
- 脊椎內固定「骨釘」斷了 換新釘穩住椎骨
- 中美日輪燒灶 比特幣漲翻天
- 金正男遺體上有刺青 與生前照片吻合
- 藝術家迷離色彩 Moncler隱形術
- 與馬不同調 吳敦義：或統或獨 都為台海掀波濤
- 修杰楷調教咘咘吊單槓─站上徒步體驗車 感受山野濕地陡峭坡道
- 《美女與野獸》驚見斷背情 導演滿意家長怒
- 王力宏的龜毛 黃明志見識到了
- 52票房不如預期 魏德聖問心無愧
- 採訪中國土改民怨 BBC記者被圍攻逼認罪
- 學者：習近平對內、對美關係 追求穩定
- 張智成甩憂鬱陰影 再出發 新歌獻同志
- 經典賽直播╱Eleven Sports全包 公視選播20場
- 自由廣場》華府一中 川普再平衡
- 【人生護理站】悲歌
- 台灣學校簽一中承諾書 黨政高層：中國幕後操作
- 比特幣打頭陣 區塊鏈掀4次工業革命
標題：〈台北都會〉優化教師成長空間 北市10校試辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email