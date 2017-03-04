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〈台北都會〉休旅車輪陷沙灘 金門開罰

2017-03-04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰。

這輛陷在金寧鄉安岐「安東二營區」海邊的白色休旅車，日前經網友披露，在地區引起話題，有人說是歷年中國海漂最大垃圾，也有人繪聲繪影說是私梟所有，更有人諷為「金門最新景點」、「一定要打個卡」。

由於媒體報導，車主出面坦承，車輛由黃姓友人駕駛出遊，因不諳地形而「輪」陷，幾次仍無法駛離才將車牌拔除，棄於原地。

縣環保局、金寧鄉公所會同金門國家公園管理處，經二次會勘，由縣環保局僱工將其吊離，車牌已被拔掉；車主願支付僱用機具費用五千元，環保局依廢棄物清理法開罰一千二百元。

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  • 陷於金門沙灘上的大型垃圾白色休旅車，已被縣環保局僱工吊離。（記者吳正庭攝）

    陷於金門沙灘上的大型垃圾白色休旅車，已被縣環保局僱工吊離。（記者吳正庭攝）

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休旅車輪陷沙灘 金門開罰

金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰…

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