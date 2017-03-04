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〈台北都會〉理監事出爐 下週起續戰農會三巨頭

2017-03-04

〔記者翁聿煌、林欣漢、葉冠妤／新北報導〕金山、土城、鶯歌、八里等地農會昨天順利選出新任理監事，下週開始，將陸續選出理事長、常務監事、總幹事等重要職務，由於牽涉地方政治生態，引人注目。

金山地區農會當選理事為許春榮、吳友明、徐榮輝、洪明塗、許銀財、諶甲乙、陳錦亮、莊世偉、李永鑫。其中，許春榮、諶甲乙是現任監事轉換跑道當選理事，由於僅莊世偉一人連任理事，莊接任理事長呼聲高。新當選監事為李清財、許瑞林、周清標三人。總幹事僅現任李清煙一人登記。

八里區農會新出爐的理事為蔡秋煌、張和平、林正松、張金聰、陳高明、陳宗棋、莊國份、陳文明、張炎火；監事施阿貴、張坤條、李科練。

其中張和平、張金聰、陳宗棋、莊國份連任，本屆理事長施阿貴當選監事，本屆常務監事蔡秋煌、監事陳高明則當選理事。

地方人士指出，八里農會選舉幾乎沒有派系鬥爭，目前蔡秋煌表態角逐下屆理事長，總幹事僅高金山一人登記。

土城區農會昨天順利完成改選，新當選理事為林生喜、王明輝、林忠謀、林義隆、林滄浪、李建旺、張國禧、鍾順德、江陳水玉，監事彭成龍、李榮達、張國倉。

地方人士預期現任理事長李榮達，將與現任常務監事林生喜互換職務，總幹事一職由張國城續任。

鶯歌區農會當選理事包括黃昭旭、黃聰明、呂阿添、郭明宗、黃天良、蘇文仁、王明義、秦福來、陳正助；監事鄭澤豐、游昭斌、石世玉。

理事長王義雄任滿兩屆，將轉為參選市農會代表，理監事當選人符合預期，預料現任總幹事鄭璧昌可續任，並協調理事長人選。

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