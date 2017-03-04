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〈台北都會〉基隆河畔單車道 汐止延伸基隆有譜

2017-03-04

〔記者吳昇儒、林欣漢／新北報導〕「大台北自行車道路網」汐止端基隆河畔自行車道上月底完工，延伸到基隆只剩最後一哩路！

汐止端上月底完工 剩最後一哩路

以前民眾從大台北地區騎單車往汐止、基隆，只能走「環島一號線」經新台五路或大同路，車流量大，常遇到人車爭道險象；上月底，五堵火車站至長興路長度二公里的汐止端基隆河畔自行車道完工，車友可以沿著基隆河，邊騎邊欣賞河岸美景，未來將進一步與基隆銜接。

新北市議員沈發惠昨天偕同市府人員到新完工的汐止端基隆河畔自行車道現勘，並實地騎單車體驗河畔風光，沈發惠說，汐止端基隆河畔自行車專用道再延伸至基隆百福社區，只剩最後一哩路，會持續爭取建設完整的自行車路網，增加休閒空間。

要如何銜接基隆、汐止間的基隆河畔自行車道？新北、基隆市府原規劃用台鐵五堵貨場既有運輸道涵洞接至五堵舊隧道，與基隆百福社區串聯，因為貨櫃車多，有安全疑慮，因此，改為規劃沿著基隆河岸高灘地，在新北、基隆市邊界興建一座人車共用的跨河橋樑，連接路網。

基市向水利署申請細部設計經費

基隆市工務處河川水利科長林俊緯昨天表示，體育署去年先補助規劃費，已確定從汐止延伸至基隆是可行的，但目前中央的自行車道專案性計畫已告一段落，各部會還在彙整、簽辦下一年度的計畫，目前有新一波擴大公共建設政策，正向水利署申請細部設計經費，讓鐵馬族更便利。

沈發惠表示，未來新北、基隆間的基隆河畔自行車道串聯完成後，民眾可從汐止騎自行車沿著基隆河北上，經百福、六堵、七堵、八堵到基隆市區，八堵可經碇內銜接四腳亭通往瑞芳、九份，長約二十公里；若與大台北自行車道路網銜接，一路由關渡沿基隆河直通基隆、瑞芳，可完成總長五十公里的自行車專用道系統。

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  • 基隆河畔自行車道汐止端銜接基隆百福社區，基市府正向水利署爭取細部設計經費。（記者吳昇儒攝）

    基隆河畔自行車道汐止端銜接基隆百福社區，基市府正向水利署爭取細部設計經費。（記者吳昇儒攝）

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