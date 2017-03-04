〈台北都會〉出門協商都更 回家發現遭強拆

2017-03-04

〔記者郭安家／台北報導〕北市長安西路一七七巷一處都市更新案，又傳強拆糾紛，張姓不同意戶昨上午與建商欣偉傑建設代表赴台北市都市更新處協商，張先生指出原本建商還約下週二要再次協商，未料，他離開都更處發生車禍，回家後更發現「我家垮了」，遭建商拆除。

都更處表示，欣偉傑建設依《都市更新條例》第卅四條規定得依權利變換計畫，申請建築執照，都更處核准後於去年六月核發拆除執照，因此拆除作業未違反相關法令。對於建商協商後拆屋，都更處總工程司張立立強調事先並不知情，並指昨早邀雙方進行溝通，卻發生房屋遭拆一事，都更處感到遺憾，呼籲建商應善盡溝通協調之責，以促進都更推動。

不過，張先生委任律師蔡志揚表示，將針對毀損、侵入住宅、損害賠償部分先提刑事告訴，民事求償部分有聽聞建商願負責，既然如此會先協商看看。蔡認為，張先生還住在房子裡，萬一拆除發生意外誰要負責？至少要像文林苑案，請公權力將家人、私人財產請走才能強拆。

欣偉傑建設董事長鄭可熙下午表示，都更案現場相關拆除作業委託營造公司負責，「我要看現場是不是已經拆掉」，願合情合法好好與張先生協商，並強調都更案周邊街廓二、三十戶已經陸續拆除，他反控，張先生房屋都更前權值約一千五百多萬元，權利變換後達兩千三百萬元，但張先生開價一．二億元。

張先生坦言曾說一．二億元的數字，並指他知道建商會討價還價，所以接受建商一路砍價，但鄰居都是以協議合建方式進行都更，唯獨他是採權利變換，而該處屬於商三區、容積率達五六○％；他一度願意都更，但因鄰居多次威脅他，導致他不願都更。他不滿建商惡意行為，昨早才離開都更處，就被一輛機車撞傷，做筆錄到下午一點回家發現家被拆。