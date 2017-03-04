〈台北都會〉通風豎井美化 台鐵不買單

2017-03-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕坐落北市中華路一段、南寧路口的台鐵通風豎井，郝市府時期曾規劃綠化，最後不了了之，萬華區仁德里長許淑惠昨在里長座談會上陳情，希望市府能以專款方式進行美化，而產權所有單位台鐵局則表明「免費出借可以，幫忙出錢不行」；文化局日前會勘後初步估計基本費用約兩百廿萬元，另提出基於權責不應全由市府買單的意見，市長柯文哲最後要求相關局處研議通案處理。

許淑惠表示，希望能用彩繪或馬賽克呈現地區特色文化，不過文化局僅補助二分之一，剩下要自籌，但她認為這是長久的市容美觀，「市府應全權、專款負責，而不是由地方支付。」

文化局說明，文化局補助民間辦理公共藝術，上限為兩百五十萬元，申請單位須自籌一半款項；通風豎井光清潔費就要大約廿萬元，此外，通風豎井量體大，基本彩繪估計需一百萬到兩百萬元的經費，「若要做里長說的馬賽克」，總經費甚至可能超過五百萬元。

昨與會的台鐵局代表直言，在不影響安全為前提下，台鐵對美化樂觀其成，但因已負債營運，僅願意免費出借通風豎井，若要出錢就「無法同意這件事」。

柯文哲先是問台鐵局，「上面那廣告有賣錢嗎？」台鐵局代表答覆「有，（和廣告商）簽約到明年四月」，柯忍不住反譏「那能不能賣一個比較漂亮的廣告。」還喃喃自語酸「這很有趣，台鐵局說他們沒有錢，可是有錢賣廣告。」

最後決議由文化局和都發局討論通案處理，特別是市容美觀碰到產權不屬於北市府時；然而，台鐵與廣告商簽約到明年四月份，進一步的美化改造要等到明年。