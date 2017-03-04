| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉通風豎井美化 台鐵不買單

2017-03-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕坐落北市中華路一段、南寧路口的台鐵通風豎井，郝市府時期曾規劃綠化，最後不了了之，萬華區仁德里長許淑惠昨在里長座談會上陳情，希望市府能以專款方式進行美化，而產權所有單位台鐵局則表明「免費出借可以，幫忙出錢不行」；文化局日前會勘後初步估計基本費用約兩百廿萬元，另提出基於權責不應全由市府買單的意見，市長柯文哲最後要求相關局處研議通案處理。

許淑惠表示，希望能用彩繪或馬賽克呈現地區特色文化，不過文化局僅補助二分之一，剩下要自籌，但她認為這是長久的市容美觀，「市府應全權、專款負責，而不是由地方支付。」

文化局說明，文化局補助民間辦理公共藝術，上限為兩百五十萬元，申請單位須自籌一半款項；通風豎井光清潔費就要大約廿萬元，此外，通風豎井量體大，基本彩繪估計需一百萬到兩百萬元的經費，「若要做里長說的馬賽克」，總經費甚至可能超過五百萬元。

昨與會的台鐵局代表直言，在不影響安全為前提下，台鐵對美化樂觀其成，但因已負債營運，僅願意免費出借通風豎井，若要出錢就「無法同意這件事」。

柯文哲先是問台鐵局，「上面那廣告有賣錢嗎？」台鐵局代表答覆「有，（和廣告商）簽約到明年四月」，柯忍不住反譏「那能不能賣一個比較漂亮的廣告。」還喃喃自語酸「這很有趣，台鐵局說他們沒有錢，可是有錢賣廣告。」

最後決議由文化局和都發局討論通案處理，特別是市容美觀碰到產權不屬於北市府時；然而，台鐵與廣告商簽約到明年四月份，進一步的美化改造要等到明年。

廣告
  • 台鐵通風豎井區位現況（紅圈處）。（萬華區公所提供）

    台鐵通風豎井區位現況（紅圈處）。（萬華區公所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
休旅車輪陷沙灘 金門開罰

金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉通風豎井美化 台鐵不買單


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.