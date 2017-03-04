〈台北都會〉台肥基隆二廠舊址 擬闢醫院

2017-03-04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台肥公司基隆東明路二廠舊址變更都市計畫，開發複合式商城與住宅，但十多年沒進展，最近打算變更為醫療專區，與衛福部基隆醫院合作開發，闢建醫院與長照園區。

台肥公司發言人羅仕日表示，目前只在研擬階段，打算朝這方向做，但還沒提董事會討論。基隆醫院副院長楊南屏說，目前才剛起步，合作方式等還有很多細節要討論。

位於中正公園下方的部立基隆醫院即將邁入一百二十年，主建築古色古香，但院區腹地無法再擴大，醫療能量受限，一直在覓地規劃新院區，經市府協調，今年初與台肥公司洽談東明路二廠舊址合作開發醫療專區。

台肥東明路二廠舊址約三．五公頃，基地已經方正平整，位在田寮河畔，交通方便，民國九十年間就與基隆市政府簽署合作開發意願書，將工業區土地變更為住商用地，卻發現土地遭重金屬污染，整治完成解除列管後再度向市府申請都市計畫變更，計畫打造複合式商場與水岸住宅，目前還在市府都委會審議中，對住宅比率與公共設施配置等尚有疑義。

由於該土地長期都作停車場使用，每年收租四百萬元，卻要繳一千五百萬元地價稅，不符投資效益，基隆醫院有意在此設醫療長照園區，雙方洽談後，台肥董事長康信鴻也釋出蓋醫院的意願。