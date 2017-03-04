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〈台北都會〉《全市飲翡翠水》板二配水池延宕 市府、台水交鋒

2017-03-04

〔記者何玉華／新北報導〕石門水庫常常供水吃緊，但新北全市飲翡翠水卻因「板新地區供水改善計畫二期工程」（板二計畫）二階的配水池興建延宕，台灣自來水公司（台水）與新北市政府對於預定地上的廢棄物清運各說各話，水公司決定先擱置此案，以共同調度方式因應用水需求；市府表示，已經全力協助推動，並未推諉責任。

水公司︰以操作技術克服

板二計畫是將台北自來水事業處處理過的水，透過配水池供應到石門水庫供水的板新水廠供水區，讓新北市民都飲翡翠水，但配水池預定地現有超過四十萬立方公尺的廢棄物，清除費用及用地取得由誰負責，台水與新北市府沒有共識；眼見無法於一○六年完成，水公司去年提出減作配水池的修正計畫，已送由國發會審理。

台水認為，地主要求每坪四十萬價購，與市府評定的廿八萬差距過大，且多數希望參與區段徵收整體開發，所以不願簽署土地同意書；而要順利取得土地，經費至少八十億，也得到一○九年才能完工，因此希望減作配水池，其他工程續行，在一○八年底完工後，透過供水系統調度區域所需用水。

台水副總經理林岳說，少了配水池會影響供水穩定度，需以操作技術克服，待市府完成區段徵收、清除垃圾後，水公司還是會價購興建。

水利署總工程司陳肇成說，一○五年六月完成第一階段光復抽水加壓站，現階段每天供應約六十二萬噸，加上調度三峽河、大漢溪的水源，足夠板新供水區每日八十萬噸的需水量。二期工程完成後，北水每天支援一○二萬噸，足可供應全新北。

立委促速決 市府︰未推諉

包含預定地在內的區段徵收都市計畫，目前在內政部都委會審議中；立委吳秉叡、吳琪銘、張宏陸與新北市議員陳世榮、彭成龍、沈發惠等人昨天會勘預定地，吳秉叡表示，希望市府站在照顧市民的權益上，盡速協助完成興建配水池。

新北市水利局科長黃裕斌表示，市府除了提供原水利局、環保局的辦公室用地，興建光復抽水加壓站，也在九十八年十二月三日與台水及相關單位共同研議，將二階的配水池站址變更至目前預定地，協助辦理都市計畫變更，並決議在一般徵收的原則下，若地主願意先提供土地同意書，可以參加區段徵收，積極協助台水取得土地，絕無推諉拖延。

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  • 板二計畫配水池預定地上的47萬立方公尺廢棄物堆置，影響計畫推動。（記者何玉華攝）

    板二計畫配水池預定地上的47萬立方公尺廢棄物堆置，影響計畫推動。（記者何玉華攝）

  • 板二計畫配水池預定地爭議點

    板二計畫配水池預定地爭議點

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