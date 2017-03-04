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〈北部〉小行星命名 「宜蘭」喜入星河

2017-03-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府與國立中央大學，昨在羅東鎮成功國小舉辦第一七五四一一號宜蘭小行星發布會，「宜蘭」名字拜小行星所賜，進入浩瀚星河。

二○○六年八月，中央大學天文所鹿林天文台長林宏欽、加州理工學院葉泉志博士，在魔羯座附近發現一顆小行星，決定命名為宜蘭（Yilan）；經過多方認證，去年才獲國際天文學聯合會審核通過，校長周景揚、同為中大校友的代理縣長吳澤成，昨共同發表這個好消息；吳澤成鼓勵小朋友充實自我，持續探索天文奧秘。

宜蘭小行星繞行太陽一圈需要三．七八年，目前位置在蛇夫座；中大天文所長陳文屏說，星球命名排除政治人物，通常採地名、人名，南投、嘉義、桃園、屏東等十多個縣市陸續被採用，希望每個縣市至少有一個專屬名稱。

宜蘭縣空氣品質佳、低光害，具有極佳天文觀測條件，南澳、大同、太平山都是觀星好去處；近年縣內各級學校天文社團如雨後春筍，例如國立羅東高中成立天文社，老師帶領學生四處觀測，二○一二年國際天文搜索聯盟主辦的搜尋小行星活動，羅高有三名學生觀測到五顆小行星，締造當年高中生發現小行星最多的紀錄。

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