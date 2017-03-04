〈北部〉四維高中10生 考取室內配線乙級證照

2017-03-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學畢業生文科起薪不到廿五Ｋ，但水電師傅在台灣鬧人才荒，只要肯做，薪水至少卅Ｋ起跳，花蓮四維高中今年有十名學生通過勞動部的室內配線乙級證照檢定，是花蓮通過人數最多的學校。校長蔡忠和說，技職教育目的就是培養社會需要的人才，學生往後還能自己開業，未來「薪」情看好！

室內配線乙級證照在業界稱為「甲種電匠」，難度相當高，有如「水電大學畢業證書」，花蓮四維高中昨表揚通過該證照的鄭亞信、林少洋、吳杰軒、張志毅、黃承彥、賴博強、黃俊翔、李冠慶、廖偉棋、林敬傑等十人。蔡忠和稱讚學生表現「十全十美」！

鄭亞信、李冠慶說，訓練過程很辛苦，好幾次想放棄，很感謝家人、師長的鼓勵讓自己撐過來。

通過檢定的十人都是該校電機技術學程的學生，學程主任許益敏說，乙級證照考科包括學科、術科還有室內配線、工業配線、外線作業等，學校有充足的硬體設備、專業師資，學生不僅上課認真，參加考試前更加緊練習，才能獲得優秀成績。這十個學生平均每人都有二、三張的丙級相關證照。