| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉四維高中10生 考取室內配線乙級證照

2017-03-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學畢業生文科起薪不到廿五Ｋ，但水電師傅在台灣鬧人才荒，只要肯做，薪水至少卅Ｋ起跳，花蓮四維高中今年有十名學生通過勞動部的室內配線乙級證照檢定，是花蓮通過人數最多的學校。校長蔡忠和說，技職教育目的就是培養社會需要的人才，學生往後還能自己開業，未來「薪」情看好！

室內配線乙級證照在業界稱為「甲種電匠」，難度相當高，有如「水電大學畢業證書」，花蓮四維高中昨表揚通過該證照的鄭亞信、林少洋、吳杰軒、張志毅、黃承彥、賴博強、黃俊翔、李冠慶、廖偉棋、林敬傑等十人。蔡忠和稱讚學生表現「十全十美」！

鄭亞信、李冠慶說，訓練過程很辛苦，好幾次想放棄，很感謝家人、師長的鼓勵讓自己撐過來。

通過檢定的十人都是該校電機技術學程的學生，學程主任許益敏說，乙級證照考科包括學科、術科還有室內配線、工業配線、外線作業等，學校有充足的硬體設備、專業師資，學生不僅上課認真，參加考試前更加緊練習，才能獲得優秀成績。這十個學生平均每人都有二、三張的丙級相關證照。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
侯思筠學測73級分 立志讀警大

宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉四維高中10生 考取室內配線乙級證照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.