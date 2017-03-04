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〈北部〉侯思筠學測73級分 立志讀警大

2017-03-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察系，警大昨到羅高辦理招生宣導，侯思筠成了活招牌。

侯思筠愛看日本作家赤川次郎、東野圭吾等人的推理小說，很早便立志從警；長相秀氣的她，說出第一志願是警察，曾被同學訕笑，上高中後定期跑步自我鍛鍊，展現堅強意志，朝目標邁進。

學測成績公布，侯思筠考取高分，可望進入國立明星大學，她仍以警大為第一志願；侯母認為，刑警的危險性較高，勸女兒選填鑑識系；但侯不為所動，決定報名警大刑事警察系，想用能力證明女孩子也能當稱職的刑警。

警大公關室主任許福生說，警大學生享有公費待遇，畢業後若通過特考，分發到警政署、消防署、海巡署等單位任職，待遇高於一般上班族，全校有十三個科系，採獨立招生，本月二十二日前受理報名，歡迎有志青年加入。

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  • 羅高學生侯思筠（左三）學測七十三級分，報名警大刑事警察系，成了警大招生的活招牌。（記者江志雄攝）

    羅高學生侯思筠（左三）學測七十三級分，報名警大刑事警察系，成了警大招生的活招牌。（記者江志雄攝）

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侯思筠學測73級分 立志讀警大

宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察…

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