〈北部〉小檔案：高冷蔬菜搶手 南山村民收入豐

2017-03-04

●宜蘭縣大同鄉南山村與毗鄰的四季村民，在山區種植高麗菜、菠菜等高冷蔬菜，「四南高冷蔬菜區」面積超過三百公頃，是台灣最大夏季蔬菜產地，村民收入豐，不少族人在平地置產，相較於其他原鄉部落的經濟弱勢，南山村是少數例外。

南山村早期是個清貧部落，三十年前開始栽種高冷蔬菜，注入經濟活水，每年三月下種，暑假期間收成，各路工人蜂擁而來，大貨車絡繹不絕；冬季的武陵農場櫻花季，遊客把南山部落當成休息站，平時冷清的山區道路竟會塞車。

「四南高冷蔬菜區」是市面搶手貨，身價優於平地蔬菜，南山部落菜農賺進大把鈔票，紛紛在平地購屋，是鄰近部落村民眼中的「有錢人」，消費力自然不在話下。

超商業者在南山部落開起直營門市，開業以來生意強強滾，除了路過遊客光顧，部落族人可觀的消費力，出乎各界意料。（記者江志雄）