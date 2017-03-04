| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：高冷蔬菜搶手 南山村民收入豐

2017-03-04

●宜蘭縣大同鄉南山村與毗鄰的四季村民，在山區種植高麗菜、菠菜等高冷蔬菜，「四南高冷蔬菜區」面積超過三百公頃，是台灣最大夏季蔬菜產地，村民收入豐，不少族人在平地置產，相較於其他原鄉部落的經濟弱勢，南山村是少數例外。

南山村早期是個清貧部落，三十年前開始栽種高冷蔬菜，注入經濟活水，每年三月下種，暑假期間收成，各路工人蜂擁而來，大貨車絡繹不絕；冬季的武陵農場櫻花季，遊客把南山部落當成休息站，平時冷清的山區道路竟會塞車。

「四南高冷蔬菜區」是市面搶手貨，身價優於平地蔬菜，南山部落菜農賺進大把鈔票，紛紛在平地購屋，是鄰近部落村民眼中的「有錢人」，消費力自然不在話下。

超商業者在南山部落開起直營門市，開業以來生意強強滾，除了路過遊客光顧，部落族人可觀的消費力，出乎各界意料。（記者江志雄）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
侯思筠學測73級分 立志讀警大

宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉小檔案：高冷蔬菜搶手 南山村民收入豐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.