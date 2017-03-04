〈北部〉全家超商「攻頂」南山部落 宜縣最高

2017-03-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕海拔一千兩百公尺的宜蘭縣大同鄉南山村，是宜縣海拔最高的偏遠聚落，超商業者最近「攻頂」成功，在部落設立二十四小時營業新據點，成為全縣地理位置最高的便利超商。

大同首家連鎖超商 生意強強滾

民國八十五年統一超商在宜蘭大學對面的神農路開業，是宜蘭縣首家連鎖超商，目前縣內四大超商約一百八十家，遍及十一個鄉鎮市，獨缺大同鄉；相隔二十一年後，全家便利超商月前挺進宜蘭、台中交界處附近的南山村，設立全天候營業的直營門市，讓當地泰雅族人新鮮感十足，成為部落熱門話題。

「便利超商終於在大同鄉插旗！」大同鄉籍宜蘭縣議員陳傑麟說，南山村距離宜蘭市區六十五公里，單趟車程九十分鐘，村內傳統雜貨店晚間八點多打烊，大同鄉首度有超商進駐，可購物、繳費、寄包裹，勢必改變族人消費習慣。

陳傑麟說，南山村路途遙遠，屬於大同鄉的「後山」，因緊鄰中橫宜蘭支線（省道台七甲），擁有全鄉最具規模的商店街，村民長期以來習慣到雜貨店購物，平地居民超商消費習以為常，對南山村族人而言卻是新鮮事。

南山村長林春雄說，這家超商開幕後，每到用餐時間，不少族人攜家帶眷到店內解決三餐，南山部落雖位處邊陲山區，但村民出手大方，外地遊客多，新開門市生意強強滾，營收不輸都會區據點，扭轉各界對原鄉部落消費力偏弱的刻板印象。

全家便利超商公關室表示，南山村是宜蘭通往梨山、武陵農場中繼站，鄰近南湖大山、雪山等熱門登山路線入山口，夏天生產高冷蔬菜，湧入大批工人，儘管物流補給路線拉長，仍看準龐大商機，率先在此成立直營門市。