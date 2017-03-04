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〈北部〉結合社區 花蓮打造30公頃水田濕地

2017-03-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕呼應國際「里山倡議」精神，林務局近年把花蓮濕地保育重點放在結合社區農民，推行友善耕作、具有生物多樣性的水田濕地環境，從去年的廿一公頃，至今年可望增加到三十公頃，共十個社區，範圍含括花東縱谷及東海岸。

林務局花蓮林管處表示，目前和東華大學教授李光中等十七個單位，合作成立「花蓮縣豐濱鄉新社村『森川里海』生態農業倡議」跨單位輔導平台，發展「花蓮里山」，輔導居民，加入的部落社區希望達到生活、生產、生態兼容並蓄，除了農業生產、還能發展生態旅遊，讓環境更美好。

花蓮林管處長吳坤銘說，結合社區營造，讓居民因理解里山的精神，而願意加入並實踐「人類社會與自然和諧共處」的精神，進而實施友善耕作，少用甚至不用農藥及化肥，採取有機農法，原本生存在水田環境的昆蟲、青蛙就會回來，形成人類與自然共處的環境。

他說，林務局多年來推動水田濕地保育，是從豐濱鄉海岸的水田開始，包括港口、靜浦等部落，並給予相關補助，去年則增加瑞穗鄉富興農場、鳳林鎮鳥居農場、富里鄉豐南部落、卓溪鄉中正部落，示範營造的水田濕地也增加到二十一．一公頃。

今年再增加豐濱鄉復興部落、鳳林鎮中興部落及卓溪鄉清水部落等，預計今年總營造面積可超過三十公頃。

他說，其中港口部落、靜浦部落、富興農場、豐南部落四據點還獲得財團法人慈心有機農業發展基金會的「綠保標章」認證，生產的綠色保育農產品，也代表對土地和大自然的一份愛。

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  • 水田少用農藥化肥，讓田地恢復濕地的生態功能，花蓮結合社區推動濕地保育，圖為港口部落的水田。（記者花孟璟攝）

    水田少用農藥化肥，讓田地恢復濕地的生態功能，花蓮結合社區推動濕地保育，圖為港口部落的水田。（記者花孟璟攝）

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