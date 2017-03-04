| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮改善灌排 千頃農田可望優先納灌區

2017-03-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕全台約有八十萬公頃良田，逾半未納入灌區，花蓮就佔了六千多公頃，造成灌排系統無權責單位管理維護，老舊阻礙地方農業發展。花蓮縣立委蕭美琴在立院提案，並多次協調農委會等相關單位研擬計畫，希望根本解決水源問題，辦公室主任陳景豐昨與農田水利處長前往壽豐、鳳林等地現勘，未來壽豐、鳳林、玉里及富里等一千多公頃農地可望優先納入灌區範圍。

包括壽豐、鳳林、玉里及富里等地

蕭美琴辦公室指出，花蓮早期由新生地開發局開墾多處良田，但未納入灌區範圍，雖部分設有灌排系統，但年久失修，造成農民使用水源受阻。蕭美琴去年爭取農委會核定三千五百萬投入改善灌排系統，更要求農委會針對非灌區農田納入灌區一事，盡速評估，目前壽豐、鳳林、玉里、富里等地早期已建有灌溉設施，現有設施經農委會評估改善後將可提供穩定水源，可優先納入灌區，受益良田估計逾一千五百公頃。

陳景豐說，許多良田內水圳都有二、三十年，部分已不堪使用，藉由這次計畫可有效對灌溉設施進行維護管理。例如蕭美琴極力爭取納入的壽豐志學圳改善，因涵蓋有機農業研究中心及東華有機專區水源，對花蓮有機農業發展能更加提升。另，有關花蓮農田水利會長提及私有土地納入灌區問題，也將協助協調農民同意，並請農田水利處盡速辦理。

廣告
  • 立委蕭美琴在立院提案，並多次協調農委會等研擬計畫解決花蓮農地位於非灌排區域問題。（記者王錦義攝）

    立委蕭美琴在立院提案，並多次協調農委會等研擬計畫解決花蓮農地位於非灌排區域問題。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
侯思筠學測73級分 立志讀警大

宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉花蓮改善灌排 千頃農田可望優先納灌區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.