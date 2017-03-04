〈北部〉花蓮改善灌排 千頃農田可望優先納灌區
2017-03-04
〔記者王錦義／花蓮報導〕全台約有八十萬公頃良田，逾半未納入灌區，花蓮就佔了六千多公頃，造成灌排系統無權責單位管理維護，老舊阻礙地方農業發展。花蓮縣立委蕭美琴在立院提案，並多次協調農委會等相關單位研擬計畫，希望根本解決水源問題，辦公室主任陳景豐昨與農田水利處長前往壽豐、鳳林等地現勘，未來壽豐、鳳林、玉里及富里等一千多公頃農地可望優先納入灌區範圍。
包括壽豐、鳳林、玉里及富里等地
蕭美琴辦公室指出，花蓮早期由新生地開發局開墾多處良田，但未納入灌區範圍，雖部分設有灌排系統，但年久失修，造成農民使用水源受阻。蕭美琴去年爭取農委會核定三千五百萬投入改善灌排系統，更要求農委會針對非灌區農田納入灌區一事，盡速評估，目前壽豐、鳳林、玉里、富里等地早期已建有灌溉設施，現有設施經農委會評估改善後將可提供穩定水源，可優先納入灌區，受益良田估計逾一千五百公頃。
陳景豐說，許多良田內水圳都有二、三十年，部分已不堪使用，藉由這次計畫可有效對灌溉設施進行維護管理。例如蕭美琴極力爭取納入的壽豐志學圳改善，因涵蓋有機農業研究中心及東華有機專區水源，對花蓮有機農業發展能更加提升。另，有關花蓮農田水利會長提及私有土地納入灌區問題，也將協助協調農民同意，並請農田水利處盡速辦理。
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