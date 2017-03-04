〈北部〉婆媳28年愛在心裡 獲全國模範表揚

2017-03-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣婦女會昨天舉行婦女節慶祝大會，表揚「模範婆媳」、「績優村里小組召集人」等，其中大湖鄉八十一歲婆婆吳彭眷英及五十一歲媳婦陳桂英，兩人相處二十八年，都稱「愛在心裡」，孝順互動更勝母女，獲全國婦女總會及苗栗縣婦女會「模範婆媳」殊榮。

昨天的慶祝大會在苗縣府文觀局中正堂舉行，全縣七百位婦女齊聚一堂，苗栗縣長徐耀昌、妻子蔡麗卿、立委徐志榮妻子王慧珍、多位縣議員等人都與會同樂，並祝福婦女姊妹們婦女節快樂，永遠健康、美麗。

家住大湖鄉八十一歲吳彭眷英，年輕時與丈夫種植草莓維持一家生計，含辛茹苦培育子女，在各行各業有所成就，吳老太太因年紀老邁，已不再種植草莓，但老人家仍樂於指導年輕一輩耕作經驗。

五十一歲的媳婦陳桂英為大湖鄉欣愛幼兒園長，從公館鄉嫁至大湖，與婆婆相處相處二十八年，把婆婆當媽媽一樣孝順，用心陪伴，她也感謝婆婆的疼愛及包容，婆媳之情猶如甜美的草莓般珍貴。

縣長徐耀昌表示，婦女姊妹們不僅在家庭和諧中扮演重要角色，在社會各行各業中也撐起半邊天，縣府推動性別平等業務榮獲行政院評審優等，名列第二組縣市第一名，也是唯一非六都榮獲優等縣市，縣府團隊未來也會繼續為促進婦女權益、性別平等而努力。