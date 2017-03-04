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〈北部〉竹縣快捷8號公車新增4站 5月上路

2017-03-04

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府表示，去年通車的快捷八號公車中正大橋線，將增設家樂福、 公三公園、紫藤園社區等三站；興隆大橋線將增設家樂福、員山路口等二站，新路線方案預計五月間開始實施。

縣府表示，竹北市家樂福、竹東鎮紫藤園社區和員山路口等站是雙邊設站；竹北市公三公園站是竹北往竹東方向單邊設站，其中兩線共站的家樂福站，平均每半小時一班車，單線的公三公園站、紫藤園社區站及員山路口站，平均每一小時一班車。

縣府表示，這個路線修正案是縣議員周江杰等地方民代提出經會勘後定案，可將現有快捷八號公車的服務擴大到竹北市縣政九路商圈、高鐵特區東平里社區和竹東鎮中正大橋光明路口端、員山路靠近公道五路口等地社區。

去年元月通車的快捷八號公車，連接竹北市和竹東鎮這縣內兩大市鎮，竹東往竹北方向每天上午六點到晚間六點行駛，竹北往竹東方向則是每天上午六點半到晚間六點半行駛。

此外，竹北市沿河街元月十六日改為單行道後，民眾抱怨從台一線中華路轉環北路容易塞車；縣府表示，除已增加紅綠燈南下直行與左轉秒數，中華路的南下車道，也由原兩車道（一左轉、一直行車道）調整為三車道（一左轉、兩直行車道），希望能加速車流，請民眾依循方向行駛。

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  • 新竹縣快捷8號公車將新增4站。（資料照）

    新竹縣快捷8號公車將新增4站。（資料照）

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