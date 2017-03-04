〈北部〉5大學徵才博覽會 逾3萬個職缺

2017-03-04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府、勞動部將與清華、交通、元培、玄奘和中華等五所大學合作，十一日起陸續舉行「校園徵才博覽會」，提供逾三萬個就業機會。

市長林智堅表示，期盼整合資源打造友善創業環境，協助年輕人圓夢，不僅在此求學、戀愛，更能在新竹市成家立業。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長丁玉珍說，這場校園博覽會將有三百六十家廠商提供逾三萬個就業機會，她鼓勵新竹市學子把握機會，找到適合的工作。

勞工處長黃錦源說，市府今年投入超過四千七百萬元，協助勞工就業並改善勞動條件，在青年方面，也規劃講座、參訪和研習，協助青年順利踏入職場。

黃錦源說，可先上官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動相關問題，可撥打1999市民服務專線或洽詢新竹就業中心03-5343011 。

林智堅表示，日前英國全球高等教育分析機構公布「全球最佳大學城市」，台灣僅有台北市和新竹市入榜。

為協助青年實踐夢想，市府結合工研院資源，在清大創新育成中心成立創新產業加速中心，提供專業創業輔導團隊和技術媒合；也在舊城區的東門市場，和清大合作成立「東門青年基地」，提供青年創新創業空間。