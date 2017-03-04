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〈北部〉苗栗新中橫 去年10公里災修1500萬

2017-03-04

鑿山闢建 斥資近六億元

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗新中橫的美麗與哀愁！

斥資近六億元的苗栗縣連接一二四號縣道及苗六十二線的「清安至八卦力聯絡道路」，全長十公里，縮短了南庄、泰安兩鄉超過一半車程，被稱為「苗栗新中橫」，但因鑿山闢建，即使曾再添三千萬元進行加強護坡，但去年山壁落石坍滑仍頻，去年災修支出就達一千五百萬元，讓縣府也頭疼。苗縣府原住民族事務中心表示，會持續向原民會爭取經費改善。

清安至八卦力聯絡道路北起南庄鄉蓬萊村一二四號縣道三十九公里處，南接泰安鄉錦水村六十二線溫泉區，全長十公里，總工程經費五億九千八百四十一萬元，於一○四年十月底完工通車。

車程減半 南庄、泰安受益

這條道路闢建前，南庄、泰安兩鄉開車至少得花一個小時，通車後，兩鄉車程僅約半小時不到，不僅便利兩鄉部落居民通連，也串連兩鄉觀光資源，加上風景秀麗，假日吸引許多遊客行駛，被稱為「苗栗新中橫」。

不過，這條道路因是鑿山闢建，遇雨山壁易落石坍滑，颱風雨季更三不五時封路。縣府於一○四年底，再爭取約三千萬元經費補強，進行邊坡、道路等改善，於去年二月完成，但因地質關係，遇大雨即容易出現落石，邊坡滑落及落石狀況不斷。苗縣府原民中心主任陳睿炘於日前出席「苗栗縣原住民產業菁英高峰論壇」簡報時，表示縣長也很頭疼。

原民中心原住民經建課長李瑞隆說，去年在三月、六月及梅姬颱風期間，曾出現三次較大規模的山壁滑動情形，動支約一千五百萬元的災害預備金。

將繼續向原民會爭取經費

李瑞隆表示，縣府了解苗栗新中橫假日用路人多，會持續向原民會爭取經費改善，但因苗栗新中橫屬於原住民部落特色道路，原民會原則為四年一期補助改善，上回補助為一○四年底核定，恐得到下一期爭取。

轄區苗栗縣大湖警分局交通組長黃志焜說，苗栗新中橫屬高山型道路，一旦雨勢較大或颱風期間，基於行車安全，會採取預防性封閉。

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  • 苗栗新中橫遇大雨易發生落石或邊坡滑動情形。（資料照）

    苗栗新中橫遇大雨易發生落石或邊坡滑動情形。（資料照）

  • 縣府爭取3千萬元經費，進行邊坡補強，土石滑動情形仍頻，去年災修經費約1500萬元。 （記者彭健禮攝）

    縣府爭取3千萬元經費，進行邊坡補強，土石滑動情形仍頻，去年災修經費約1500萬元。 （記者彭健禮攝）

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