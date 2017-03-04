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〈北部〉《藝文綠洲變新住民會館》舊桃園分局「藝」見 文化局長坦承太天真

2017-03-04

〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區站前鬧區、復興路上的「舊桃園警分局」，市府文化局原本打算發展「藝文綠洲」，市議員范綱祥也要求舉辦公聽會廣納各界意見，文化局長邱莊秀美曾允諾辦理，但今年二月，市長鄭文燦會勘後宣布設置「新住民文化會館」，讓外界一片錯愕；邱莊秀美表示，會遵照市長的指示，她坦承「當初的藝文規劃太天真」。

文化局原本要朝「藝術創意基地」或「文創育成中心」規劃，還打算在一樓設置「藝文咖啡館」，並開放戶外廣場當做小型演出場地，但鄭文燦會勘時認為，桃園已有類似場館，此處適合設置「新住民文化會館」。

范綱祥認為，鄭文燦的方案確有前瞻性，也展現對新住民的友善態度，但仍建議文化局舉辦公聽會後再做決定，尊重各界意見，賦予更多的可能性。

「桃園藝文陣線」理事長劉醇遠批評文化局的決策草率，他說，原本期待桃園區能有當代藝術的展示或工作空間，舊桃園警分局位於台鐵桃園站前，是重要交通樞紐，也能促進藝術工作者與遊客的文化互動，即使要做「新住民文化會館」，也應該經過討論。

邱莊秀美回應，設置新住民文化會館是鄭文燦的美意，這個方向幾乎已經定調，將邀社區發展協會、里民等參與公聽會，討論其餘空間利用，但不會邀「桃園藝文陣線」。

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  • 位處桃園區站前鬧區的「舊桃園警分局」。（記者陳昀攝）

    位處桃園區站前鬧區的「舊桃園警分局」。（記者陳昀攝）

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