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〈北部〉龜山第三運動公園 天幕球場啟用

2017-03-04

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區第三運動公園的「薄膜天幕籃球場」昨天落成啟用，市長鄭文燦出席表示，市府持續推動運動設施活化政策，已在各區增設多處薄膜天幕籃球場，可提升六成的使用率，居民不論晴雨或夜間都可利用。

鄭文燦說，龜山第三運動公園原本有三座戶外籃球場，市府編列一千五百萬元，在其中一座籃球場增設薄膜天幕設施，並整修籃球場地坪及加裝夜間照明等設備，居民可交互使用天幕球場及兩座陽光球場，不只是籃球，晨操、球類運動、夜間小型活動都可以。

他表示，市府持續活化運動場地及設施，例如在國道二號橋下閒置空地設置球場，也編列六百萬元活化整建龜山區棒球場，並預定在龜山區尋址興建國民運動中心，提供多樣化的運動設施。

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  • 龜山第三運動公園「薄膜天幕籃球場」啟用。（記者鄭淑婷攝）

    龜山第三運動公園「薄膜天幕籃球場」啟用。（記者鄭淑婷攝）

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