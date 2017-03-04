〈北部〉桃園農會代表當選人涉賄 1票買5千

2017-03-04

當選人及2樁腳交保

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區農會的會員代表選舉爆出賄選情事，已當選會員代表的李建和，被檢舉涉嫌透過樁腳李讚星、廖心富，以每票五千元的代價行賄會員，桃園地檢署指揮搜索李建和等三人的住居處，複訊後諭知李建和、李讚星、廖心富分別以十萬元、廿萬元、十萬元交保，已有五名會員繳回共兩萬五千元的不法所得。

桃檢主任檢察官趙燕利、檢察官郭書綺指揮市調處、桃園警分局搜索，傳喚李建和、李讚星、廖心富三人及涉嫌收賄的廿二名會員，檢方表示，李讚星坦承在今年二月中旬，以每票五千元向五名會員行賄，另有會員坦承收受廖心富交付的賄款。

檢方認為，李建和等人涉犯農會法第四十七條，訊後諭知交保候傳，五會員繳回兩萬五千元不法所得，全案擴大偵辦中。