| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園農會代表當選人涉賄 1票買5千

2017-03-04

當選人及2樁腳交保

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園區農會的會員代表選舉爆出賄選情事，已當選會員代表的李建和，被檢舉涉嫌透過樁腳李讚星、廖心富，以每票五千元的代價行賄會員，桃園地檢署指揮搜索李建和等三人的住居處，複訊後諭知李建和、李讚星、廖心富分別以十萬元、廿萬元、十萬元交保，已有五名會員繳回共兩萬五千元的不法所得。

桃檢主任檢察官趙燕利、檢察官郭書綺指揮市調處、桃園警分局搜索，傳喚李建和、李讚星、廖心富三人及涉嫌收賄的廿二名會員，檢方表示，李讚星坦承在今年二月中旬，以每票五千元向五名會員行賄，另有會員坦承收受廖心富交付的賄款。

檢方認為，李建和等人涉犯農會法第四十七條，訊後諭知交保候傳，五會員繳回兩萬五千元不法所得，全案擴大偵辦中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
侯思筠學測73級分 立志讀警大

宜蘭縣國立羅東高中應屆生侯思筠，大學學測成績七十三級分，是全校今年榜首，可上台、清、交等名校；但她從小嚮往警察工作，報名中央警察大學刑事警察…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉桃園農會代表當選人涉賄 1票買5千


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.