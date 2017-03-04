〈北部〉農會選舉 平鎮、新屋理事長選情明朗
〔記者周敏鴻、謝武雄／綜合報導〕平鎮、新屋、觀音和復興區四個農會，昨天召開新任會員代表大會，選舉理事、監事與上級農會代表，競爭激烈的平鎮與新屋區，在理事名單出爐後，理事長之爭的態勢已經明朗化。
新屋區農會因兩派勢力激烈相爭，昨天投票氣氛凝重，地方人士分析理事當選名單，表態參選理事長的前桃園縣議員姜義青明顯具有優勢，他若勝出，可能選擇候聘總幹事四人之中的現任總幹事葉時銓。
至於另一派勢力、前鄉民代表許國楣也要爭取理事長，與候聘總幹事陳國雄搭檔，地方人士研判，雖然勝出機率不高，但他們仍鴨子划水，希望創造翻盤的機會。
平鎮區農會也選情激烈，讓昨天的驗票、監票等過程都格外謹慎，地方人士說，有意連任的現任理事長劉兆青與現任總幹事葉思瑋分裂，前中壢市民代表會主席林永貴的女兒林秀芬登記候聘總幹事，形成當權派分裂的局面。
但葉思瑋轉與桃園市議員莊玉輝合作，規劃由莊玉輝爭取理事長一職，地方人士評估，依當選的理事名單分析，莊玉輝、葉思瑋搭檔的這一派，勝出機率比較高，但在十二日確認新的理事長出爐之前，仍不敢妄下定論。
觀音區農會 許文進派具優勢
觀音區農會方面，常務監事許文進、理事長梁春成兩大派系相爭局面，因許文進派系掌握過半的會員代表席次，在理事、監事選舉分別以五比四、二比一拿下過半席次，預料可望拿下理事長、常務監事職務；在市農會代表選舉方面，梁春成派系因配票得宜，與許文進派系同樣拿下三席名額。
地方預料許文進將出任理事長，吳列坤也可望順利獲聘總幹事，至於常務監事一職，派系正在協調當選監事的梁新汶、許明宗擇一出任，坊間傳出梁新汶的可能性較高。
西線無戰事 復興區農會單純
在復興區農會，因表態參選理事長的僅有現任理事長葉國崇一人，與唯一登記候聘總幹事的現任總幹事陳榮基又是搭檔，選情單純。
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標題：〈北部〉農會選舉 平鎮、新屋理事長選情明朗
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