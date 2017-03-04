〈北部〉壽豐蔣介石像噴漆 4大學生致歉
2017-03-04
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在二二八當晚遭人噴漆，「兇手」是曾經反課綱環島苦行二十五天的大一學生許冠澤，他在臉書上轉貼新聞並承認「是我做的」。他與三名同學昨天拜訪壽豐鄉長張懷文致歉，許冠澤說，噴漆是希望「還原歷史」，對於造成鄉公所困擾，他們致上誠摯歉意，且一週內自行還原銅像。
許冠澤︰盼還原歷史 一週內清除
對此，張懷文說，她要叫二二八受難者張七郎叔公，這過去傷痛「你們年輕人不會懂」。她認為，學生應好好讀書去了解事件發生原因，「年輕人不要太衝動」，不要用破壞公物的方式平息二二八的傷痛，強調「這樣的行為會挑起對立」；張懷文說，不認同用破壞公物的方式表達訴求，真的要追究「你們會在人生留下污點」。
負責策劃行動的大三鄧同學說，對銅像噴漆造成鄉公所管理的困擾，他們四人致上誠摯歉意，也承諾會在一週內負起銅像還原責任，把噴漆清除乾淨；學生也認為，這次在表達訴求上可能未臻完善，再次與鄉長和全體鄉公所道歉。
學生說，希望「真相還原、歷史借鑑」是台灣這塊土地必須面對的歷史共業，必須釐清蔣介石在二二八事件的定位，還原真相，對於「永懷領袖」四個字評價必須做出修正。
曾參與反黑箱課綱行動的許冠澤說，噴漆事件後，許多花蓮人在臉書社團留言「不知道誰是張七郎」，這反映台灣過去歷史教育的問題，台灣的歷史課本無法連結所生活的土地；二二八作為紀念日，就應該透過了解過去、反省威權政府的問題，才能彰顯「紀念日」價值，希望政府多舉行追悼會、講座，以彌補教育的漏洞，才能讓沉痛過去。
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