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〈北部〉《宜縣長之爭》陳歐珀宣布參選 江聰淵︰尊重

2017-03-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨二十餘名老黨員，昨前往立委陳歐珀辦公室，要求陳承擔責任，參選下屆宜蘭縣長。陳歐珀說，參選縣長是很大的責任，謝謝支持，他內心堅定將規劃參選；也要爭取民進黨提名參選縣長的宜蘭市長江聰淵說，參選是每個人的權利，他表示尊重。

「陳歐珀選縣長」、「陳歐珀加油」，廿多名年逾六十五歲的老黨員高呼口號；陳歐珀說，要不要參選縣長，內心有很多思考，只是遲未決定，外界有許多聲音認為他很難選下屆宜蘭縣長，但他戰戰兢兢，努力為大家服務，要先拚立委任內的表現不讓大家失望。

陳歐珀指出，很感謝大家鼓勵，跟家人與幕僚討論後，他的內心很堅定，將不怕風不怕雨歡喜承擔，規劃參選宜蘭縣長，但仍要看民調結果，順應民意，一定不會辜負期待。

對於陳歐珀宣布參選，江聰淵說，參選是每個黨員的權利，但任何選舉都有任期承諾，在任期中轉換參與其他選舉，是否適當就交給選民判斷與選擇，他的市長任期是四年，會做滿任期並把市政做好，這是他參選縣長最大的信心。

縣議員黃適超說，宜蘭人才濟濟，參選的不會只有陳歐珀一人，只要是經由黨內初選出線的候選人，都應該受到黨內所有人共同支持。

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  • 立委陳歐珀表示，參選縣長是一個很大的責任，他內心非常的堅定，歡喜承擔。（記者林敬倫攝）

    立委陳歐珀表示，參選縣長是一個很大的責任，他內心非常的堅定，歡喜承擔。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭市長江聰淵（左）全力爭取民進黨宜蘭縣長提名，希望擴大服務。 （記者游明金攝）

    宜蘭市長江聰淵（左）全力爭取民進黨宜蘭縣長提名，希望擴大服務。 （記者游明金攝）

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