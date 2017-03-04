〈北部〉鋒面未解渴 苗縣恐一階限水

2017-03-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市板新及林口、桃園、新竹地區，已於三月一日起實施第一階段限水。苗栗縣境水庫受前一波鋒面降雨，預計可延長供應三到六天用水，但若未來持續不降雨，苗縣府水利處表示，這個月可能進入第一階段限水，鄉親仍須節約；另，除農委會休耕補助，水利署再提供休耕農友每公頃二萬五千元獎勵。

苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭等三座水庫，受上一波鋒面，永和山水庫集水區累計降雨九十九毫米，明德水庫累計降雨量為七十九毫米，鯉魚潭水庫累計降雨量四十九毫米，雖小有進帳，但縣府水利處分析，預計僅能延長供應三到六天的用水。

依據水利署台灣水庫即時水情顯示，截至昨天，永和山水庫有效蓄水率為五十八點八％，有效蓄水量為一千七百六十六萬噸；明德水庫有效蓄水率為五十六點八％，有效蓄水量為七百二十五萬噸；鯉魚潭水庫有效蓄水率為五十二點一％，有效蓄水量為五千九百九十二萬噸。三水庫預計都可維持六十天以上供水。

不過，縣府水利處長楊明鐃表示，因時值春耕整田大量用水期間，且水利署將於近日內再召開會議，未來如果持續未降雨，縣內恐會於三月內，實施第一階段限水。

水利處表示，因應水情，除行政院農委會鼓勵種稻農民視水情調整耕作，第一期作自主辦理休耕者，每公頃四萬五千元外，水利署為加強穩定民生及工業用水，同時兼顧減少農民損失，也將提供節水獎勵每公頃二萬五千元，農友可於十五日前，至戶籍所在地公所變更申報為休耕。