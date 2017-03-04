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〈北部〉2.5億改造 竹市動物園4月底封園

2017-03-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕全台現址最老的新竹市立動物園，四月底將封園，斥資兩億五千萬元工程經費進行類棲地改造工程，並規劃親子餐廳、昆蟲館和動物餐車、動物籠舍咖啡館等，為期一年，預計明年五月重新開放。

增加動線空間 入口改到食品路

新竹市長林智堅去年參訪日本東京上野動物園，簽定雙園友好條約並決定改造新竹市立動物園。

市府產業發展處長翁義芳及動物園園長楊家民說，將請邱文傑建築師規劃設計，未來動物園的入口改到食品路後，會增加部分動線空間，也會有平台觀看動物，讓市民與動物更親近。

動物園將採類棲地方式，提供類似動物原本生長的環境，初步規劃為濱水動物區、熱帶雨林區、高草疏林區，遊客可遠處觀察動物或採沉浸式方式認識動物。

原中廣新竹電台將規劃成昆蟲館，遊客中心一樓提供便利商店進駐做為旅遊諮詢中心，親子餐廳則是新建的建築物，讓遊客可邊用餐邊觀察園內高草疏林區的草食動物，禮品部則位在食品路的新出口處，讓遊客可帶些紀念品回家。

動物餐車會由廠商引入有特色的動物造型餐車，並將有八十年歷史的圓拱形鳥籠保留下來塑造成鳥籠咖啡館，讓遊客走進籠中品嚐一杯鳥籠黑咖啡，體會白鵜鶘在籠中的苦澀滋味。

讓動物自在生活 明年五月完工

市長林智堅說，動物園應是親子同樂的園地，也應該讓動物自在生活，四月底動物園會舉辦封園歡送會，市府將以專業及友善方式安置園內動物，預計四月底封園後施工，明年五月完工後再邀請市民一起歡迎動物們回家。

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  • 改造動物園的規劃設計手稿。（記者洪美秀攝）

    改造動物園的規劃設計手稿。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅說，動物園改造工程將打造類棲地環境。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅說，動物園改造工程將打造類棲地環境。（記者洪美秀攝）

  • 園內有80年歷史的鳥籠，可望委外規劃為咖啡館或冰淇淋店。（記者洪美秀攝）

    園內有80年歷史的鳥籠，可望委外規劃為咖啡館或冰淇淋店。（記者洪美秀攝）

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