〈北部〉《鐵路地下化》鄭文燦：桃園新站規模不輸板橋新站

2017-03-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園機場捷運已經營運，市長鄭文燦昨天表示，桃園鐵路也即將地下化，屆時會有「桃園新站」的都更計畫，讓前、後站區打通，未來「桃園新站」在規模上不會輸給板橋新站，因為桃園站的運量是全國第二大站，鐵路地下化後，對桃園區、龜山區的民眾都很方便。

鄭文燦說，桃園鐵路地下化後，在桃園市將增設中路、永豐、中原、平鎮等四座通勤車站，全長十七．九公里的鐵路地下化後，沿線將消除二十處平交道、八座陸橋、八處地下道，增加廿五公尺寬綠帶，成為與台一線平行的縱貫公路。

他指出，棕線捷運全長十一．五公里，預計設置八個車站，目前正在辦理可行性研究審查，希望早日定案並發包動工，棕線捷運從桃園火車站到龜山迴龍站，再連接台北捷運新莊線。

桃園鐵路地下化總經費約九六四億元，其中新北市鳳鳴段是六十二．三六億元、桃園段是九○一．七三億元，桃園段自償率為二十．二一％，中央分擔四九○．四二億元，桃園市負擔四一一．三一億元，市府要編列二二九．六三億元（包括用地費八十．二億元、機捷延伸至中壢車站降挖費用十一．一億元、非自償性經費一三八．三三億元），自償性經費為一八一．六八億元，將由軌道基金融資支應。