〈北部〉智能路燈管理 桃園高鐵周邊先試辦

2017-03-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕傳統的路燈由台電公司利用迴路開關控制，開關設計以區域為單位，關一盞就關了同區域的所有路燈，維修效率不彰也引發民怨，市府規劃建置「智能路燈管理系統」，可單一開關一盞路燈，並從路燈的阻抗數據變化判斷使用壽命，在路燈損壞前就先派工更換，初期將以高鐵車站周邊三公里範圍進行試辦，約有一千八百盞路燈。

市府工務局長黃治峯表示，以往每月付給台電固定的電費，台電在每個區域建立迴路開關，晚上把開關打開，早上再把路燈關掉。

他指出，以美國為例，州際公路車輛不多，因此在交通離峰時刻，路燈開一半，車輛通過時路燈全開，這就是透過「智能路燈管理系統」，桃園市有很多公園平常人不多，但仍有少數團體跳土風舞、打太極拳，透過「智能路燈管理系統」，可以在人多的時候讓路燈全開，人少時只開一半。

黃治峯表示，路燈損壞前，線路的阻抗會增加，透過「智能路燈管理系統」，可在路燈損害前卅天就預知使用壽命，預先做好更換作業。

他說，初期「智能路燈管理系統」會按照各季節的日照長短，來決定路燈開、關時間，並全面更換為ＬＥＤ燈具，在區域內設置感應裝置，蒐集當地溫度、濕度、日照強度等數據資料，更細分各分區路燈開、關時間。